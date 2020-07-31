ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G

31 июля 2020, 11:15

Компания ZTE Corporation сообщила о заключении партнерского соглашения с True Corporation Public Company Limited (True) в целях создания коммерческой сети 5G на территории Таиланда.

Лицензированный тайский оператор True, располагающий 30% долей регионального рынка мобильной связи, планирует создать собственную сеть 5G с использованием продуктов и сервисов 5G RAN от ZTE.



В число продуктов, которые по условиям соглашения китайский разработчик предоставит True, войдут макростанции 5G 64TR/32TR/8TR/4TR, а также одно- и многодиапазонные комнатные модули QCell. Это современное оборудование позволит оператору создать комплексную высокопроизводительную сеть 5G с тремя частотными диапазонами 700 мГц, 2,6 гГц и 26 гГц.



Характеризуясь малым временем задержки, максимальным количеством каналов и сверхвысокой пропускной способностью, продукты 5G от ZTE помогут тайской компании оперативно повысить емкость своей беспроводной сети и качество обслуживания абонентов, благодаря чему True сможет создать лучшую по состоянию на 2020 год сеть 5G в Юго-Восточной Азии.



Начиная с 2019 года, ZTE сотрудничает с True в рамках проведения различных технических испытаний. Вместе компании-партнеры успешно выполнили верификацию многочисленных продуктов 5G, включая 64-канальные модули Massive MIMO 3,5 гГц и 2,6 гГц, а также QCell 2,6 гГц. Кроме того, ZTE и True провели верификационные испытания передовых технологий 5G, в числе которых - MU-MIMO с 16 нисходящими потоками и динамический шэринг операторских сетей 4/5G.



Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.