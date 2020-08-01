Romsat снизил цену на коаксиальный кабель KLM и разъемы Cabelcon

1 августа 2020, 14:37

Старая цена: 0,1725 у.е. / м

Новая цена: 0,1 у.е. / м

Кабель стандартно изготовляется из поливинилхлорида белого цвета, рассчитанный для разводки внутри зданий, прокладки в узких кабельных каналах. Кроме того, используется для прокладки индивидуальных и коллективных вторичных распределительных линий.

Разъем для RG 6 кабеля Cabelcon BNCM-59-CX3 3.9 (110180)

Старая цена: 1,6715у.о. / од.

Новая цена: 0,5 у.о. / од.

Компрессионный разъем Cabelcon CX3 с интерфейсом BNCM разработан с использованием технологии QuickMount. Все части, включая центральный пин коннектора имеет покрытие Nitin-6, что обеспечивает отличный контакт на долгое время.