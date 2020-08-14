Новый Smart Рое-инжектор Mikrotik

Гигабитный интеллектуальный инжектор питания
GPEN21 — это умный инжектор питания, который служит так же как программный управляемый ретранслятор. Устройство применяется для питания оптического модуля восходящего канала к поставщику или подачи PoE-питания на восходящий Ethernet-канал к поставщику, который использует устройства GPeR и / или netPower.
Ключевые программные функции:
Управление интерфейсами и их мониторинг
Обнаружение отказа линии связи GPEN
Поддержка VLAN SNMP отчетность Формирование базового трафика
PEN21 оснащён портами Ethernet и SFP для оптоволоконного подключения. Устройство GPEN можно надежно прикрепить к стене или коммуникационному шкафу. Кабель Ethernet можно проложить либо непосредственно через специальное отверстие для кабеля, либо в стену.
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