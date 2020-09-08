Вдвое больше украинцев стали пользоваться мобильным кошельком от Vodafone

8 сентября 2020, 15:15

По результатам первого полугодия 2020 года общее количество пользователей мобильного кошелька SharPay выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Популярность оплат с мобильного счета растет – за последний год количество платежных операций, проведенных в приложении SharPay, возросло на 38%. Оборот этого вида расчетов увеличился на 63% за год.Увеличился и средний чек – в июне 2020 года он составлял 466 грн, что на +23% выше средней суммы чека в первые шесть месяцев прошлого года.По сумме транзакций лидируют банковские и финансовые услуги, занимают 69% всего объема транзакций, за ними следуют телеком-услуги с долей 20%, а игры и программы составляют 9% от всей суммы расчетов. Аналогичный порядок категорий прослеживается и по сумме среднего чека. А вот по количеству транзакций эти три категории делят между собой популярность более равномерно. 47% клиентов направляет свои мобильные средства на оплату банковских и других финансовых услуг, 20% платят за телеком-услуги с помощью мобильного кошелька, а 19% рассчитывается мобильными средствами за игры и приложения.Самой популярной услугой среди финансовых сервисов стал перевод денег с мобильного счета на банковскую карту.SharPay (ранее – Vodafone Pay) работает с 2017 года. Это сервис с широким функционалом, который включает как оплату банковской картой, так и платежи с мобильного счета, возможность перевести средства с карты на карту, бонусную программу, оплату различных услуг, в том числе коммунальных. Это очень универсальный сервис. У пользователей сервиса может быть несколько карт разных банков – все они могут сосуществовать в мобильном кошельке. Клиент может пользоваться iPhone или смартфоном на базе Android, или даже любым другим украинским оператором – любой может пользоваться SharPay. Сейчас компания активно работает над расширением возможностей сервиса, в том числе, платежных.