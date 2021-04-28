На 66% больше украинцев начали пользоваться мобильным кошельком

28 апреля 2021, 10:45

Популярность оплаты с мобильного счета в условиях карантина растет.

По результатам первого квартала 2021 года количество пользователей мобильного кошелька SharPay выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За последний год оборот мобильных платежей увеличился на 30%, а количество платежных операций, проведенных в приложении SharPay, выросла на 18%. Pа полгода средняя сумма чека увеличилась на 23%.



По сумме транзакций лидируют банковские и финансовые услуги, занимают 69% всего объема транзакций, за ними следуют телеком-услуги с долей 20%, а игры и программы составляют 9% от всей суммы расчетов. Аналогичный порядок категорий прослеживается и по сумме среднего чека. А вот по количеству транзакций эти три категории делят между собой популярность более равномерно. 47% клиентов направляет свои мобильные средства на оплату банковских и других финансовых услуг, 20% платят за телеком-услуги с помощью мобильного кошелька, а 19% рассчитывается мобильными средствами за игры и приложения.



SharPay (ранее – Vodafone Pay) работает с 2017 года. Это сервис с широким функционалом, который включает как оплату банковской картой, так и платежи с мобильного счета, бонусную программу, оплату различных услуг, в том числе коммунальных. Это очень универсальный сервис. У пользователей сервиса может быть несколько карт разных банков – все они могут сосуществовать в мобильном кошельке. Клиент может пользоваться iPhone или смартфоном на базе Android, или даже любым другим украинским оператором – любой может пользоваться SharPay. Сейчас компания активно работает над расширением возможностей сервиса, в том числе, платежных.