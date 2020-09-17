Новая программа для чтения KnownReader для ONYX

17 сентября 2020, 14:45

Компания МакЦентр рада представить новую программу для чтения, адаптированную для работы на ридерах ONYX BOOX.

Это приложение KnownReader, которое имеет как платную, так и бесплатную версии. Платная версия программы имеет расширенный набор возможностей, но и бесплатной будет достаточно для комфортного чтения большинства книжных форматов.



Программа имеет переведённый на множество языков интерфейс и широкие возможности для настройки внешнего вида. В KnownReader имеется большой диапазон настроек шрифта: изменение его типа и размера, настройки сглаживания и многое другое. Пользователи скорее всего оценят и удобство управления в приложении: настраиваемые тап-зоны, изменение расположения панели элементов, управление жестами, возможность быстрой регулировки размеров полей и изменение яркости экрана. Имеется в KnownReader и удобная навигация по книгам: фильтрация и поиск книг по авторам и сериям и возможность устанавливать собственный рейтинг и фильтровать произведения по нему. Также нельзя не упомянуть такие полезные функции приложения, как TTS (чтение текста вслух), автолистание, возможность работы со словарями и доступ к сетевым библиотекам (OPDS-каталогам).



Скачать программу KnownReader можно в магазине приложений GooglePlay.