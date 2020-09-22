Смартфон среднего уровня LG K71 оснащён стилусом

22 сентября 2020, 11:15

Компания LG представила смартфон среднего уровня K71, в котором соседствуют аппаратная платформа MediaTek и операционная система Android 10 с фирменной надстройкой LG UX.

Аппарат оборудован большим 6,8-дюймовым дисплеем формата FHD+, взаимодействовать с которым можно при помощи пальцев и посредством пера, прячущегося в специальном отсеке в нижней части корпуса. Фронтальная камера с 32-мегапиксельным сенсором расположена в экранном вырезе.



Вычислительная нагрузка возложена на процессор Helio P35, объединяющий восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Основная тройная камера содержит 48-мегапиксельный модуль, 5-мегапиксельный датчик глубины и 5-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой. Сзади также расположен дактилоскопический сканер.



Питание аппарат получает от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч с подзарядкой через симметричный порт USB Type-C. Габариты составляют 171,4 × 77,7 × 8,7 мм, вес — 220 г.