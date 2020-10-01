Киевстар делает Instagram безлимитным для своих абонентов

1 октября 2020, 11:15

В течение октября все абоненты предоплаты и контракта Киевстар смогут пользоваться популярной социальной сетью Instagram безлимитно, то есть без списания мегабайтов мобильного интернета.

«Больше 4 миллионов наших абонентов используют Instagram каждый день, поэтому мы не списываем за него мегабайты во многих тарифах. А в течение всего октября мы делаем приложение безлимитным для всех абонентов независимо от их тарифов, чтобы они сэкономили гигабайта трафика и убедились в преимуществах безлима», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар. Ведь, как показывает статистика Киевстар, использованный для Instagram мобильный интернет составляет примерно 15% всего трафика в сети оператора.

Безлим будет работать как для действующих, так и для новых абонентов Киевстар, которые пользуются тарифами предоплаты или контракта. Для этого абонентам не нужно делать никаких настроек или заказывать дополнительные услуги. Надо только иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям тарифного плана и пользоваться официальным приложением Instagram.

Начиная с ноября безлим на Instagram, как и ранее, продолжит действовать в ряде тарифов. Например, в тарифе предоплаты «Развлечения без границ», или в контрактном «Smart». Напомним также, что кроме Instagram Киевстар предлагает безлимитный интернет еще для более чем 50 популярных приложений. Среди них Facebook и другие социальные сети и мессенджеры, YouTube и YouTube Music, Spotify и другие музыкальные и видео стриминговые сервисы, популярные онлайн игры и тому подобное.