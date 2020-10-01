Комментарий "Киевстар" о законопроекте "Про электронные коммуникации"

1 октября 2020, 12:15

Законопроект «Про электронные коммуникации» №3014 был принят Верховной Радой Украины 30 сентября 2020 г.



Законопроект «Про электронные коммуникации» создает новые возможности для существенного улучшения качества телекоммуникационных услуг, их доступности для потребителя, и будет способствовать реализации государственной стратегии цифровизации страны и программы «Государство в смартфоне» - Александр Комаров, президент «Киевстар»

По мнению Александра Комарова, среди преимуществ законопроекта №3014:

• Внедрение в законодательное поле понятия «технологической нейтральности» радиочастотного ресурса. Это даст возможность телеком операторам предоставлять любые технологии и стандарты связи, используя уже пролицензированные радиочастоты. Напомним, что отсутствие в законодательном поле Украины принципа технологической нейтральности стало причиной того, что наша страна получила 3G и 4G-связь почти последней в мире.

• Возможность передачи, аренды и общего использования радиочастотного спектра и инфраструктуры между участниками рынка. Это сделает использование радио спектра более эффективным, и будет способствовать развитию новых мобильных технологий в отдаленных населенных пунктах.

• Отмена ограничений на использование номерного ресурса по технологическому признаку – дает возможность операторам более эффективно использовать дефицитный номерной ресурс и внедрять новые конвергентные решения без устаревших регуляторных барьеров.

• Увеличение ответственности участников рынка и граждан за незаконную установку радиоэлектронных средств – это будет способствовать быстрому выявлению и устранению радиоэлектронных помех, что улучшит качество связи для конечного потребителя.

• Установление минимального срока действия лицензий на радиочастоты до 15 лет и прозрачный механизм расчета платы за частоты – это дает возможность бизнесу прогнозировать свою деятельность в долгосрочном периоде, а инвесторам – получать большую уверенность для капиталовложений.

Законопроект №3014 устанавливает основные принципы Кодекса Электронных Коммуникаций ЕС, что будет способствовать ускорению интеграции в европейское сообщество. При этом законодатели учли и особенности национального регулирования. В частности, предусмотрено, что государственный надзор осуществляется регулятором отрасли с учетом положений Закона Украины «Об основных положениях государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Это делает закон сбалансированным и позволяет государству руководствоваться едиными принципами и правилами государственного надзора в стране, без исключений для отдельных государственных органов. Также сохраняется существующая процедура согласования нормативно-правовых актов регулятора, что значительно снижает потенциальное административное давление на бизнес и создает основу для прозрачного принятия решений и конструктивного обсуждения каждого проекта, который влияет на предпринимательство в Украине.

«Работа над обновлением законодательства в телеком сфере длилась много лет. Теперь отрасль получила сбалансированный закон, который будет иметь мощное влияние на развитие в Украине новых перспективных технологий, которые станут базой для развития инновационных продуктов и сервисов», - считает Александр Комаров.