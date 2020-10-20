Киевстар предлагает абонентам пользоваться услугами бесплатно

20 октября 2020, 13:15

До 31 декабря 2020 года включительно абоненты Киевстар могут один день в неделю бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети оператора, даже если у них на счету 0 грн.

Новое предложение Киевстар – «Счастливый день» – поможет абонентам сэкономить средства и быть на связи даже без пополнения счета. Этими условиями могут воспользоваться абоненты с тарифами предоплаты* и тарифами «Все вместе». Для этого им достаточно лишь подключить пакет услуг одним из удобных способов:

• позвонив на бесплатный номер 222;

• отправив запрос *222#.

После активации услуг абоненты получат соответствующее SMS-сообщение и в течение суток у них будут действовать безлимитный мобильный интернет и нетарифицируемые минуты для звонков в сети Киевстар. Каждую неделю абоненты смогут подключать таким образом новый пакет услуг на 24 часа.

Чтобы безлимитным 4G воспользовалось как можно больше абонентов, Киевстар активно расширяет свою сеть. Мобильный оператор уже подключил к высокоскоростному интернету более 15 тысяч населенных пунктов, где живет 84% населения Украины. Для этого Киевстар использует как частоты 900 МГц, так и частоты 1800 МГц и 2600 МГц.



