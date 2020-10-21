Смартфон Nokia 2.4 доступной ценовой категории с большим 6.55’’ экраном

21 октября 2020, 10:15

HMD Global сегодня анонсировала новый смартфон — Nokia 2.4. Телефон нового поколения линейки Nokia 2 получил HD+ экран с диагональю 6.5’’, AI-обработку изображения, в частности «Ночной» и «Портретный» режимы и биометрический сканер отпечатков пальцев и лица. Полного заряда аккумулятора хватает на 2 дня работы смартфона , поэтому можно наслаждаться любимыми приложениями и играми, не заботясь о том, что смартфон выключится в самый ответственный момент. Как всегда, пользователи Nokia получают гарантированную поддержку от Google, поэтому Nokia 2.4 готов к Android 11 и Android 12.

Большой экран HD+ с каплевидным вырезом и максимально полезной площадью, чтобы пользователи могли наслаждаться любимыми видео даже на смартфоне доступного ценового сегмента. Как и все смартфоны серии Nokia 2, новинка будет иметь аккумулятор, обеспечивающий до 2 дней работы от 1-го заряда. А интеллектуальная функция «Адаптивная батарея» и емкость 4500 мА/ч позволят наслаждаться тем, что вам действительно интересно еще дольше, а не то и дело отвлекаться на подзарядку. Она изучает ваши привычки в использовании приложений и направляет заряд на те, которыми вы пользуетесь чаще всего.Этот смартфон спроектирован так, чтобы не только радовать глаз своим видом, но и быть долговечным. Благодаря нанесенной на заднюю крышку трехмерной нанотекстуре он удобно лежит в руке и производит мощное впечатление своими нордическими цветами. К тому же смартфон получил литой металлический каркас и монолитный поликарбонатный корпус, поэтому пользователи не почувствуют никаких люфтов – только комфортность в использовании, присущую каждому телефона Nokia.Nokia 2.4 работает на «чистом» и безопасном Android актуальной версии без любого нежелательного предустановленного ПО. Он создавался в рамках программы Android One, а потому будет получать ежемесячные апдейты безопасности 3 года и обновления ОС – 2 года, оставаясь актуальным значительно дольше. А Google Ассистент обеспечит быстрый доступ к нужной вам информации – его можно вызвать голосовой командой или нажатием специально отведенной кнопки.Nokia 2.4 уже доступен на рынке Украины в конфигурации 2/32 ГБ оперативной и встроенной памяти в сером цвете. Пурпурный и синий варианты поступят в продажу в течение следующего месяца. Рекомендованная розничная цена составляет 2 999 грн.