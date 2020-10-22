Windows теперь можно запускать на Chromebook с помощью Parallels Desktop

22 октября 2020, 14:15

Партнёрство компаний Google и Parallels привело к созданию программного решения, позволяющего запускать Windows на корпоративных устройствах Chromebook.

Благодаря этому пользователи Chromebook Enterprise смогут взаимодействовать с Windows-приложениями через Parallels Desktop для выполнения разного рода рабочих задач.