Зарядка MagSafe – возвращение легенды

26 октября 2020, 16:34

Прогресс не только движется линейно вперед, но и развивается по спирали, выводя на новый уровень то, что уже когда-то было. Легендарная магнитная зарядка для MacBook возвращается в 2020-м, претерпев реинкарнацию после сливания бренда в 2016-м году.

А помнишь…

… как все начиналось?

В 2006 году Apple представила магнитное зарядное устройство, главным преимуществом которого была возможность безопасно отсоединять MacBook одной левой. Предполагалось, что это снизит риск падения устройства при резком рывке провода – такое случается, если не глядя зацепить шнур, протянутый к источнику питания.

В течение 10 лет MagSafe верой и правдой заряжала устройства, берегла их от катастроф и радовала пользователей оригинальностью. Но уже в 2015 году 12-дюймовая линейка МакБуков вышла с USB Type-C разъемом. В 16-м Apple официально сообщила о похоронах бренда MagSafe. В качестве основного аргумента было заявлено, что новые модели MacBook и iPhone не нуждаются в частой подзарядке. Даже при интенсивной работе в интернет и энергоемких приложениях достаточно одной подзарядки в 8 -10 часов. А значит, отпадает острая необходимость в беспрерывной подзарядке гаджетов. Таким образом, к 2019 году мир готов был забыть о существовании MagSafe, не смотря на скептический настрой ряда экспертов.

И вот, в суровом 2020-м поклонники iPhone, затаившиеся в предвкушении новой, 12-й, модели, получают сюрприз: беспроводная магнитная зарядка возродилась в новом качестве.

То ли еще будет

С 23 октября начнут свое торжественное шествие по миру свет новинки от возрожденного бренда. Уже анонсированы главные направления:



- беспроводное зарядное устройство;

- чехлы с магнитной зоной для крепления к беспроводному ЗУ в автомобиле;

- чехлы-бумажники с отделами для визиток и карт.

Новые Айфоны оснащены магнитами, расположенных вокруг зоны индукции. Благодаря этому происходит точное совмещение: ЗУ самостоятельно корректирует положение. Результатом такого усовершенствования производители называют увеличение скорости и эффективности процесса зарядки. Кроме того, обновленный MagSafe обеспечивает еще большую надежность фиксации.