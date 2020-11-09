Freeport-McMoRan возобновит выплату дивидендов в 2021 году

9 ноября 2020, 10:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Freeport-McMoRan.

Аналитики отмечают рост финансовых показателей горнодобывающей компании и высокое качество ресурсной базы, что позволит производителю вернуться к выплате дивидендов уже в 2021 году. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $20,4, потенциал роста составит 20,4%.



Freeport-McMoRan, Inc. (FCX) — ведущая международная горнодобывающая компания со штаб-квартирой в Фениксе, штат Аризона. Входит в число крупнейших мировых производителей меди с долей рынка около 5%, а также производит золото и молибден.



Freeport-McMoRan удалось добиться значительного роста финансовых результатов в III квартале 2020 года благодаря возобновлению объемов добычи на ключевых месторождениях, восстановлению цен на медь и росту цен на золото, отмечается в исследовании: «Квартальная выручка в годовом сравнении увеличилась на 22%. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 4,5 раза, операционный денежный поток — в 5,5 раза, а свободный денежный поток с завершением ряда инвестиционных проектов вернулся в положительное поле».



Чистая прибыль, относящаяся к обыкновенным акциям, составила в III квартале $329 млн, или $0,22 на акцию. После корректировки затрат на погашение долга и других чистых расходов на общую сумму $101 млн скорректированная чистая прибыль составила $430 млн, или $0,29 на акцию.



До 31 декабря 2021 года Freeport-McMoRan ограничена в выплате дивидендов по обыкновенным акциям поправкой к возобновляемой кредитной линии. Однако с завершением ряда проектов компания рассчитывает снизить долговую нагрузку и досрочно вернуться к выплате дивидендов. «Учитывая стабильные высокие финансовые показатели и успешное выполнение операционных планов, руководство рассчитывает возобновить выплату дивидендов по обыкновенным акциям уже в 2021 году и ожидает постоянной возможности увеличения денежной прибыли для акционеров в будущем», — сообщается в аналитическом отчете.



По мнению аналитиков ГК «ФИНАМ», Freeport-McMoRan обладает качественными и долгосрочными ресурсами, имеет географически диверсифицированный портфель качественных активов, значительные запасы и долгосрочные права на их разработку. Основными рисками для эмитента авторы аналитической записки указывают возможное снижение деловой активности из-за «второй волны» пандемии, снижение добычи в Южной Америке из-за карантинов и социальных конфликтов, а также риск ограничения прав на добычу и экспорт руды наряду с увеличением инвестиционных обязательств в Индонезии.



Нацеленность Freeport-McMoRan на рост эффективности, динамика цен на металлы и рост объемов производства поспособствуют увеличению акционерной стоимости компании в среднесрочной перспективе, прогнозируется в исследовании.