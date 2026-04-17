РФ намагається зібрати окремий антидроновий ЗРК для об’єктової ППО в тилу

17 апреля 2026, 14:15

«Калашников» розпочав попередні випробування ЗРК «Крона». Комплекс подається як високоавтоматизований ЗРК ближнього радіуса дії територіальної ППО, головною ціллю якого є БпЛА, а основною зоною застосування — державні об’єкти, міська інфраструктура, стратегічні комунікації та місця зберігання спеціальних вантажів.

Найважливіше тут не сам факт початку тестів, а архітектура системи. За заявою розробника, «Крона» — це єдиний контур, який поєднує виявлення, управління та мобільні або стаціонарні бойові модулі, озброєні серійними зенітними ракетами власного виробництва.Це означає, що росіяни намагаються піти від логіки «окремий радар + окрема пускова + ручне зведення» і зробити більш щільну автоматизовану систему саме під масову малорозмірну загрозу. Іншими словами, РФ дедалі чіткіше визнає, що для війни дронів уже не вистачає класичних ЗРК, навіть якщо вони формально здатні працювати по повітряних цілях.Але тут важливо не ковтати російський піар цілком. Усе, що ми маємо на цей момент, — це початок попередніх випробувань і заяви самого «Калашникова» про високу перспективність та швидкий цикл розробки — менш ніж за два роки від НДР до готового зразка.У відкритому полі поки немає ані підтверджених ТТХ, ані номенклатури ракет, ані статистики перехоплень, ані зрозумілих даних про роботу по рою, FPV чи малошвидкісних цілях на складному фоні.Однак «Крона» — це симптом зміни російської оборонної логіки. Москва вже не намагається просто «пристосувати» великі системи ППО до дронової війни, а формує окремий клас об’єктового антидронового ЗРК. Якщо проєкт доведуть до серії, це означатиме подальше ущільнення російського тилового протиповітряного контуру. Якщо ні — «Крона» залишиться ще одним прикладом того, як війна дронів змушує навіть великі оборонні концерни бігти за загрозою, а не випереджати її.