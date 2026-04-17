Конгрес готує санкції проти китайських компаній за крадіжку ШІ-моделей

17 апреля 2026, 13:15

Республіканці у Палаті представників США внесли законопроєкт, спрямований проти китайських компаній, які копіюють американські моделі штучного інтелекту через техніку.

Метод полягає у масовому надсиланні запитів до американських моделей з метою витягнути з відповідей їхні знання та навчити на цих даних власну модель — фактично відтворити чужу розробку без доступу до її коду чи навчальних даних. Цю техніку також називають «дистиляцією моделі».



Автор законопроєкту, конгресмен-республіканець Білл Гайзенга, пропонує зобов'язати уряд США ідентифікувати китайські та російські компанії, що використовують такі методи, вносити їх до чорного списку Міністерства торгівлі та застосовувати санкції через президентські повноваження.



Серед потенційних цілей називають DeepSeek, Moonshot, MiniMax та інші китайські лабораторії, які раніше вже звинувачувалися в копіюванні розробок OpenAI та Anthropic.

