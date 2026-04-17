70% американських фермерів не можуть дозволити собі добрива для посівної

Свіже опитування Американської федерації фермерських бюро, проведене з 3 по 11 квітня серед понад 5700 респондентів з усіх 50 штатів, показало, що близько 70% фермерів не можуть забезпечити весь необхідний обсяг добрив для посівної кампанії в цьому році.
Ситуація особливо критична у південних штатах — там 78% фермерів не можуть купити потрібну кількість. На Середньому Заході показник становить 48%, на Північному Сході та Заході — 66–69%.
Подібна картина спостерігається в Великобританії, через підвищення цін на добрива на 30-40% і фермери тільки констатують факт, що витрати не покриються цінами на зерно.
В Євросоюзі ціни на азотні добрива зросли приблизно на 20% за останній місяць і наближаються до 500 євро за тонну. Найгірше у Німеччині, Бельгії, Франції та Східній Європі. Міністри сільського господарства ЄС 13 квітня обговорювали кризу в Брюсселі, багато країн вимагають від Єврокомісії координації та фінансової допомоги.
Єдине що дає трохи позитиву картини, що в Україні ситуація дещо м'якша завдяки нарощеному імпорту з Нігерії та Китаю, але також зберігається серйозний дефіцит серед малих та середніх підприємств.
