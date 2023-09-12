12 сентября 2023, 17:45

Лише 8% львів'ян почуваються в безпеці

Це один з найнижчих показників по країні. Абсолютна більшість респондентів відчуває тривогу за своє майбутнє та життя.


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