Всемирный День Шоппинга в Цитрусе

10 ноября 2020, 22:18

Сеть магазинов гаджетов и аксессуаров “Цитрус” анонсировала празднование Всемирного дня шоппинга - скидки до 69%, которые будут действовать сутки.

Украинский ритейл совсем недавно начал отмечать эту дату, а родился праздник в Китае в 2009 году. Тогда маркетологи интернет площадки «Alibaba Group», в частности AliExpress.com, запустили баснословные скидки ровно на один день - 11 ноября. Покупателям предложили очень выгодные условия приобретения товара, от которых они попросту не могли отказаться - средняя скидка составляла 50%. Выбранная дата не случайна, так как совпадает с китайским Днем Холостяка. Считается, что холостяки в Китае чаще всего шопятся именно онлайн.

Компания “Цитрус” еще в 2017 году поддержала инициативу Поднебесной и присоединилась к празднованию Дня шоппинга. На сегодняшний день практически все крупные игроки рынка страны отмечают эту дату.

Любопытно, что новый повод для скидок полюбился клиентам “Цитруса” быстро, так как в первый же год проведения акции продажи выросли на 30% по сравнению с тем же периодом прошлых лет.

Уникальность предложения в том, что клиенту будут предлагаться реальные скидки на именитые бренды - JBL, Marshall, Samsung, OnePlus и многие другие.

Чтобы не пропустить акцию в этом году и порадовать себя обновкой по низкой цене, нужно зарегистрироваться по ссылке и совершить покупку 11 ноября.