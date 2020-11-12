12 ноября 2020, 21:37

Новая партия медиаконвертеров RCI и Optolink на складе РОМСАТ

Профессиональное оборудование для построения высокоскоростных телекоммуникационных сетей.

На склад РОМСАТ поступила новая партия медиаконвертеров для Ethernet торговых марок RCI и Optolink. Все модели в наличии и доступны для заказа.


Ассортимент товаров:

Optolink 1M-FE-20B
Optolink 1M-FE-20A
RCI 300S-GL
RCI 300S-G
RCI 902W-FE-20-R
RCI 902W-FE-20-T

Новинка в линейке медиаконвертеров RCI - модель 300S-GL, имеет дополнительную функцию LFP (Link Fault Pass-through). Данная опция применяется с целью контроля состояния сетевой связи. При наличии этой функции становится возможным отследить «падения» линка на оптической линии, поскольку медный порт, которым медиаконвертер непосредственно связан с коммутатором, также «падает».

Высокое качество, доступная цена

Все приборы проходят двухэтапное тестирование (оптические характеристики модуля, тестирование на стенде в течение 24 часов)
Используются только новые материалы для производства
Совместимые с 99% сетевых устройств других производителей
Все медиаконвертеры проходят сертификацию по контролю качества

Компания РОМСАТ - эксклюзивный представитель RCI и Optolink в Украине


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