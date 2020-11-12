Новая партия медиаконвертеров RCI и Optolink на складе РОМСАТ

Профессиональное оборудование для построения высокоскоростных телекоммуникационных сетей.
На склад РОМСАТ поступила новая партия медиаконвертеров для Ethernet торговых марок RCI и Optolink. Все модели в наличии и доступны для заказа.
Ассортимент товаров:
Optolink 1M-FE-20B
Optolink 1M-FE-20A
RCI 300S-GL
RCI 300S-G
RCI 902W-FE-20-R
RCI 902W-FE-20-T
Новинка в линейке медиаконвертеров RCI - модель 300S-GL, имеет дополнительную функцию LFP (Link Fault Pass-through). Данная опция применяется с целью контроля состояния сетевой связи. При наличии этой функции становится возможным отследить «падения» линка на оптической линии, поскольку медный порт, которым медиаконвертер непосредственно связан с коммутатором, также «падает».
Высокое качество, доступная цена
Все приборы проходят двухэтапное тестирование (оптические характеристики модуля, тестирование на стенде в течение 24 часов)
Используются только новые материалы для производства
Совместимые с 99% сетевых устройств других производителей
Все медиаконвертеры проходят сертификацию по контролю качества
Компания РОМСАТ - эксклюзивный представитель RCI и Optolink в Украине