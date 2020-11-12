Новая партия медиаконвертеров RCI и Optolink на складе РОМСАТ

12 ноября 2020, 21:37

Профессиональное оборудование для построения высокоскоростных телекоммуникационных сетей.



На склад РОМСАТ поступила новая партия медиаконвертеров для Ethernet торговых марок RCI и Optolink. Все модели в наличии и доступны для заказа.

Ассортимент товаров:

Optolink 1M-FE-20B

Optolink 1M-FE-20A

RCI 300S-GL

RCI 300S-G

RCI 902W-FE-20-R

RCI 902W-FE-20-T



Новинка в линейке медиаконвертеров RCI - модель 300S-GL, имеет дополнительную функцию LFP (Link Fault Pass-through). Данная опция применяется с целью контроля состояния сетевой связи. При наличии этой функции становится возможным отследить «падения» линка на оптической линии, поскольку медный порт, которым медиаконвертер непосредственно связан с коммутатором, также «падает».



Высокое качество, доступная цена



Все приборы проходят двухэтапное тестирование (оптические характеристики модуля, тестирование на стенде в течение 24 часов)

Используются только новые материалы для производства

Совместимые с 99% сетевых устройств других производителей

Все медиаконвертеры проходят сертификацию по контролю качества



Компания РОМСАТ - эксклюзивный представитель RCI и Optolink в Украине