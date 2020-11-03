Снижение цены на Totolink T10

Домашняя mesh-сеть
Выгодное ценовое предложение на беспроводной маршрутизатор с поддержкой mеsh-системы: Totolink T10 3999 грн.
Данный маршрутизатор позволяет создавать обширную единую высокоскоростную беспроводную сеть на весь дом или на необходимую территорию без использования повторителей сигнала.
Ключевые особенности Totolink T10
- стандарт IEEE 802.11 ac
- процессор 1 ГГц
- гигабитный WAN и LAN
- простое создание mesh-системы
- поддержка MU-MIMO и Beamforming
- классический дизайн и компактный размер
Сетевое оборудование Totolink - это современный дизайн, разумное программное обеспечение, высокое качество и привлекательные цены.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор TOTOLINK в Украине.