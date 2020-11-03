3 ноября 2020, 22:02

Снижение цены на Totolink T10

Домашняя mesh-сеть

Выгодное ценовое предложение на беспроводной маршрутизатор с поддержкой mеsh-системы: Totolink T10 3999 грн.

Данный маршрутизатор позволяет создавать обширную единую высокоскоростную беспроводную сеть на весь дом или на необходимую территорию без использования повторителей сигнала.

Ключевые особенности Totolink T10

- стандарт IEEE 802.11 ac
- процессор 1 ГГц
- гигабитный WAN и LAN
- простое создание mesh-системы
- поддержка MU-MIMO и Beamforming
- классический дизайн и компактный размер

Сетевое оборудование Totolink - это современный дизайн, разумное программное обеспечение, высокое качество и привлекательные цены.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор TOTOLINK в Украине.
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