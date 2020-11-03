Снижение цены на Totolink T10

3 ноября 2020, 22:02

Домашняя mesh-сеть



Выгодное ценовое предложение на беспроводной маршрутизатор с поддержкой mеsh-системы: Totolink T10 3999 грн.



Данный маршрутизатор позволяет создавать обширную единую высокоскоростную беспроводную сеть на весь дом или на необходимую территорию без использования повторителей сигнала.