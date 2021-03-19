Представлен маршрутизатор Linksys E9450 совместимый с Mesh-сетями

19 марта 2021, 10:45

Компания Linksys анонсировала маршрутизатор E9450, предназначенный для построения беспроводных сетей Wi-Fi с высокой пропускной способностью: новинка подходит для применения в домашних и офисных условиях.

Решение соответствует стандарту Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax. Само собой, поддерживаются и другие спецификации, в частности, IEEE 802.11ac/a/b/g/n.



Устройство способно функционировать в двух частотных диапазонах — 5 и 2,4 ГГц. В первом случае скорость передачи данных может достигать 4800 Мбит/с, во втором — 600 Мбит/с.



Роутер несёт на борту процессор с тремя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Оснащение включает 512 Мбайт оперативной памяти и 256 Мбайт флеш-памяти.



Реализованы технологии MU-MIMO и OFDMA. Маршутизатор подходит для применения в составе ячеистых (Mesh) сетей, предназначенных для обеспечения покрытия больших площадей.

Конструкцией предусмотрено наличие четырёх внутренних антенн. Устройство наделено четырьмя портами Gigabit Ethernet LAN и одним портом Gigabit Ethernet WAN. Кроме того, предусмотрен разъём USB 3.0. Габариты составляют 156 × 60 × 222 мм.



Цена Linksys E9450 — приблизительно 140 евро.

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