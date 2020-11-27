В США хотят запретить продажу ряда американских товаров и технологий 89 компания

27 ноября 2020, 12:45

Соединенные Штаты близки к тому, чтобы объявить 89 китайских компаний аэрокосмической и других отраслей в наличии связей с военными и тем самым ограничить их взаимодействие с американскими поставщиками.

Если список компаний будет опубликован, это может еще сильнее обострить торговое напряжение между США и Пекином, а также нанести ущерб американским компаниям, которые продают детали и компоненты для китайской гражданской авиации и другим китайским компаниям.

В список попал китайский конкурент Boeing и Airbus компания Commercial Aircraft Corp of China (COMAC). Также в списке находятся Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) и 10 связанных с ней организаций. Чтобы поставлять оборудование этим и другим китайским компаниям из списка американские поставщики теперь обязаны будут получить специальную лицензию. Агентство отмечает, что заявки на получение таких лицензий, скорее всего, будут отклонены.

Ограничения распространяются на компьютерное программное обеспечение, научное оборудование, а также детали и компоненты самолетов. Представитель Министерства торговли США, составившего список, отказался комментировать информацию агентству. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь во время выступления в Пекине заявил, что «…выступает против неспровоцированного подавления китайских компаний со стороны США…».

Интересно, что список включает 28 компаний из РФ, в том числе Иркут, которая стремится прорваться на рынок Boeing с разработкой авиалайнера МС-21. Агентство уточняет, что согласно документу список из 177 компаний не - «…не является исчерпывающим…».