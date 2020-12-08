Киевстар предлагает решение для бизнеса по предотвращению мошенничества

8 декабря 2020, 13:15

SIM Check – услуга, которая обеспечивает дополнительную защиту от мошенничества финансовым, банковским организациям и их клиентам.

В дополнение к услуге финансового скоринга Киевстар предлагает микрофинансовым организациям (МФО) и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи. С помощью специального программного обеспечения заказчики смогут получать информацию от Киевстар в режиме реального времени. Услуга разработана в том числе для защиты владельцев «финансовых» номеров телефонов. Суть услуги в следующем: финансовые учреждения, с которыми сотрудничает Киевстар, направляет запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция. Киевстар проверяет, перевыпускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период. Киевстар строго следует Законам «О Персональных данных» и «Об Информации» и не передает информацию об абонентах третьим лицам. Банк или МФО получает лишь конкретный телеком-показатель – факт смены SIM-карты.



Таким образом, добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, финансовая организация может определить мошенническую операцию и заблокировать ее, сохранив средства клиентов.



Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар, комментирует: «С помощью услуги SIM Check финансовые организации проводят дополнительную проверку и точнее оценивают риски невозврата средств, например при оформлении кредита. Как правило, мы рекомендуем своим бизнес-клиентам комбинировать услугу SIM Check с сервисом кредитного скоринга, чтобы снизить финансовые риски».



Среди преимуществ услуги SIM Check можно выделить 3 ключевые:

• Дополнительная проверка для более эффективной борьбы с мошенничеством;

• Дополнительная степень защиты клиентов банка и МФО от неправомерных действий;

• Снижение уровня проблемной задолженности и негативных отзывов,

• Стоимость сервиса не зависит от типа или размера бизнеса, а зависит от количества обращений за данными.