Fujifilm переезжает в новую европейскую штаб-квартиру

14 декабря 2020, 17:15

FUJIFILM заявила о том, что европейская штаб-квартира компании будет переведена в новый офис в Дюссельдорфе, тем самым продолжая более чем полувековую традицию присутствия в регионе Северный Рейн — Вестфалия.

После внедрения инноваций и технологий зимой 2021 г. примерно для 400 сотрудников будут доступны дополнительные площади и инфраструктура в дополнение к новому центру открытых инноваций, который был создан для того, чтобы вдохновлять и поощрять сотрудничество.Старый офис Fujifilm в Европе с 1966 г. располагался в Дюссельдорфе, а затем, с 1983 г., — на Хезенштрассе в Хердте. Новый офис переедет в квартал Шварцбах в регионе Ратинген-Ост менее чем в 20 км от нынешнего здания Fujifilm и менее чем в 10 км от международного аэропорта Дюссельдорф. Арендованный на первоначальный срок в 10 лет новый офис Fujifilm площадью 10 000 кв. м. займет три этажа здания под названием Квартал и целый кампус Schwarzbach Quartier ("«Квартал Шварцбах») площадью 82 000 кв. м, а также отель.Новый офис Fujifilm обеспечит наилучшее использование пространства, инфраструктуры и технологий, акцент будет сделан на энергетической эффективности и устойчивом развитии с целью предоставить современный и захватывающий опыт для сотрудников и посетителей. Здесь будут располагаться демонстрационные залы и объекты, представлен концепт центра открытых инновация Fujifilm.Новый центр открытых инноваций будет располагаться в существующих центрах в Токио, Силиконовой долине и Нидерландах. Он будет представлять собой лабораторию, позволяющую бизнес-партнерам получить непосредственный опыт работы с фундаментальными и базовыми технологиями, которые лежат в основе высококачественных материалов и продуктов, разработанных группой компаний Fujifilm, новейшими технологиями, материалами и продуктами, которые находятся на стадии разработки, с целью предложения новых решений для бизнеса. Fujifilm Europe будет использовать данный объект, чтобы связать существующие и будущие вызовы бизнес-партнеров, идеи и потенциальные потребности с коммерческими технологиями для создания инновационных продуктов, технологий и услуг в попытке стимулировать инновации.