Использование ІоТ решений в современной медицине

10 декабря 2020, 22:32

ІоТ в медицине



Достижения в области Интернета вещей (Internet of Things, IoT) открыли в медицине целый мир возможностей, а в будущем повысят эффективность и качество услуг. Современные медицинские учреждения используют сенсоры, умные устройства и разнообразное программное обеспечение для доступа к удаленному мониторингу здоровья, подсчета оборудования и учета медикаментов. Одним из самых интересных применений IoT технологий - мониторинг фармацевтических складов для контроля температуры.



Задача



Важную роль в защите фармацевтической продукции от порчи играет правильно подобранное место для хранения. Много медицинских препаратов зависят от температуры и влажности воздуха, неправильное хранение может привести к потере медикаментами своей эффективности или даже сделает их опасными для пациентов. Чтобы избежать ухудшения качества фармакологических продуктов, заведующие больницами должны постоянно и точно измерять и контролировать в режиме реального времени состояние фармацевтического склада.

Контроль за показателями это вызов для медицинских учреждений, ведь проверка температуры и уровня влажности вручную является задачей малоэффективной и трудоемкой, человеческий фактор несет в себе риск ошибки в точности измерения и отчетности. ІоТ технологии позволяют всем, кто оказывает медицинские услуги, автоматизировать мониторинг температур фармакологических складов. Так, одна из самых известных больниц в Швейцарии, Merian Iselin Clinic, искала пути для надежного и эффективного метода удаленного мониторинга и поддержания идеальной температуры и влажности в их фармацевтических складах.Клиника Merian Iselin выбрала облачное комплексное IoT решение для обеспечения качества и безопасности своих фармацевтических продуктов. Облачная IоТ платформа Switzercloud позволяет больнице с помощью IoT сенсоров следить за состоянием складов с медикаментами. Такие сенсоры круглосуточно измеряют значения температуры и влажности и отправляют результаты в Switzercloud IoT платформу через LoRaWAN. Отсюда больница может пересмотреть собранную информацию через интуитивный интерфейс. Встроенная в Switzercloud система оповещений позволяет технической команде мгновенно реагировать на повышение показателей. Из-за легкости в использовании для конечных пользователей, данные могут быть пересмотрены и пересланы многими руководителями больницы, обеспечивая управление на оптимальном уровне.TEKTELIC обеспечивает подключением LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), которое необходимо для этого инновационного решения. TEKTELIC с гордостью предоставляет возможности подключения к LoRaWAN сети и все необходимые для этого инновационного решения продукты. LoRaWAN - это идеальная технология для обеспечения масштабным, широкодиапазонным, энергоэффективным и надежным двунаправленным обменом информацией с широким покрытием внутри помещения.Автоматическая отчетность медицинскому персоналу для обеспечения правильных условий хранения

Безопасность качества и правильного соблюдения условий хранения медицинских средств, уменьшает инциденты порчи Большая детализация записей температуры и влажности полностью устраняет неэффективность ручного мониторинга

Легкий доступ к информации о состоянии хранения, делает распространение и контроль между различными департаментами более эффективным.



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