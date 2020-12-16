В ЕС готовятся ужесточить правила работы технологических компаний и сервисов

Европейская комиссия завершила подготовку новых нормативных актов, которые станут основой регулирования деятельности крупных технологических компаний и онлайн-платформ.
Нарушение этих законов после их вступления в силу обернётся огромными штрафами, а в случае систематического несоответствия меры могут быть ужесточены, вплоть до структурного разделения бизнеса техногигантов.
Европейская комиссия, являющаяся высшим органом исполнительной власти ЕС, готова представить два законопроекта. Закон о цифровых рынках будет направлен на борьбу с недобросовестной конкуренцией в технологическом сегменте, а Закон о цифровых услугах заставит технологических гигантов взять на себя больше ответственности за обеспечение прозрачности в сфере онлайн-рекламы и борьбы с распространением незаконного контента. После того, как Еврокомиссия официально представит законопроекты, их должны одобрить в Европейском парламенте и Совете министров, поэтому трудно сказать, когда новые правила регулирования могут вступить в силу.
Отметим, что нарушение новых законов будет сопровождаться огромными штрафами. Крупные технологические компании, которые намеренно нарушают правила конкуренции на рынке ЕС, будут облагаться штрафами, размер которых может составлять до 10 % от выручки. Компании, которые не обеспечивают достаточный контроль собственных онлайн-платформ, будут облагаться штрафом до 6 % от выручки.
Важно и то, что Закон о цифровых рынках допускает более серьёзное наказание за нарушение правил. Технологические компании, которые подвергаются штрафным санкциям более трёх раз в течение пяти лет, будут считаться рецидивистами, после чего в их отношении могут быть предприняты шаги для структурного разделения их бизнеса. Если в ходе исследования деятельности какой-либо технологической компании будет выявлено систематическое антиконкурентное поведение, способствующее укреплению позиций на рынке, ЕС может наложить «любые поведенческие или структурные санкции, соразмерные нарушению и необходимые для обеспечения соблюдения законодательства».
Стоит отметить, что новые правила, если они будут приняты в нынешнем виде, станут одними из наиболее строгих ограничений, применяемых к технологическим гигантам по всему миру.
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