В ЕС готовятся ужесточить правила работы технологических компаний и сервисов

16 декабря 2020, 12:45

Европейская комиссия завершила подготовку новых нормативных актов, которые станут основой регулирования деятельности крупных технологических компаний и онлайн-платформ.

Нарушение этих законов после их вступления в силу обернётся огромными штрафами, а в случае систематического несоответствия меры могут быть ужесточены, вплоть до структурного разделения бизнеса техногигантов.