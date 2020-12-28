28 декабря 2020, 9:15

Советы о том, как защититься от мошенников во время онлайн-шоппинга

Компания McAfee рассказала, как не потерять деньги в период новогодних распродаж.



Мы всегда с нетерпением ждем больших праздничных распродаж, но и хакеры тоже не дремлют. Пока мы «ходим» по интернет-магазинам в поисках самых выгодных предложений, они готовят мошеннические схемы.



Вот несколько советов, которые помогут вам избежать онлайн-мошенничества и обезопасить семейный бюджет.



1) Не открывайте вложения в электронных письмах от интернет-магазинов и сервисов доставки



Зачастую киберпреступники внедряют вредоносное ПО под видом вложений в электронные письма, и во время сезона праздничных распродаж они часто рассылают вредоносные программы под видом писем с акциями или уведомлений об отправке товара. Помните, что интернет-магазины и транспортные компании не будут отправлять информацию об акциях, промокоды и трек-номера в виде вложений — всё это будет четко указано в теле письма.



2) Внимательно проверяйте ссылки и адреса электронной почты



Классический прием мошенников, — тайпсквоттинг (typosquat), регистрация фальшивых адресов электронной почты и доменов, которые очень похожи на контакты официальных компаний и онлайн-ритейлеров. Ссылки на фейковые сайты часто встречаются в фишинговых электронных письмах. Кликая по ссылке, в надежде получить выгодное предложение, вы рискуете оказаться на сайте мошенников и потерять учетные и платежные данные или даже деньги, если решите оформить заказ.



3) Остерегайтесь поддельных спецпредложений и сайтов



Ещё один мошеннический приём, в котором также используется метод тайпсквоттинга, — создание сайтов, напоминающих официальные магазины знакомых брендов. На таком сайте могут настойчиво рекламировать необходимый вам товар или предлагать большую скидку. Стоит помнить, что с помощью подобных сайтов мошенники собирают личную информацию и данные карт. Ссылки на них, как правило, распространяются по электронной почте, через социальные сети и мессенджеры. Относитесь скептически к любым ссылкам, которые попадаются вам на глаза, — лучше просто зайти на знакомый вам официальный сайт магазина напрямую и поискать скидки там.



4) Установите решения защиты



Использование полного пакета программ для обеспечения безопасности позволяет создать дополнительные уровни защиты, пока вы занимаетесь покупками. Например, плагин безопасности веб-браузера заблокирует вредоносные и подозрительные ссылки, которые могли бы заразить устройство вредоносным ПО или вести на мошеннический сайт.



5) Используйте разные пароли и обеспечьте их защиту



Использование ограниченного набора паролей только упростит хакерам задачу. Если они взломают одну учетную запись, то затем смогут взломать и все остальные. Используйте менеджер паролей, который генерирует надежные коды и обеспечивает их безопасное хранение. Это избавит вас от лишних хлопот и при этом повысит уровень безопасности ваших данных.



6) Включите двухфакторную аутентификацию учетных записей



Двухфакторная аутентификация — это дополнительный уровень защиты наряду с именем пользователя и паролем. При её применении используется специальный одноразовый код для доступа к учетной записи, который обычно отправляется по электронной почте, СМС или с помощью телефонного звонка. Это усложняет мошеннику взлом аккаунта. Если какая-либо из ваших учетных записей поддерживает двухфакторную аутентификацию, настройте её.



7) Используйте VPN, если делаете покупки через общедоступную сеть Wi-Fi



Общедоступная сеть Wi-Fi в кофейнях и других общественных местах может сделать вашу частную историю просмотров доступной для посторонних глаз, так как сеть открыта для всех. При использовании виртуальной частной сети (VPN) истории просмотров, покупок и остальной интернет-трафик шифруются, что защищает от попыток перехвата личных данных, включая пароли и номера кредитных карт, через общедоступный Wi-Fi.



8) Для оплаты онлайн-покупок используйте виртуальную карту



Альтернативным вариантом хранения сбережений и оплаты покупок в Интернете является создание виртуальной карты, которая заменяет реальную. Виртуальная карта позволяет совершать покупки в Интернете анонимно, что значительно усложняет хакерам доступ к личным данным. Стоит изучить дополнительную информацию о виртуальных картах, так как наряду с плюсами у них есть и минусы, например, лимит на пополнение счета.



9) Внимательно следите за отчетами об операциях по карте



Это не менее важно, чем правильное хранение паролей и данных учетных записей. Проверка отчетов о проведенных по карте операциям позволит выявить любые несоответствия или явные случаи мошенничества. Таким образом, вы сможете принять меры, чтобы исправить ошибки, или оперативно отреагировать на случаи неверного списания средств.



10) Покупайте с удовольствием! (Не поддавайтесь стрессу и панике)



Мошенники всегда играют на чувствах жертв, вселяя страх или стараясь вызвать доверие. То же самое они делают и в Интернете, особенно во время праздников. Всем нам известно, каким напряженным может быть этот период, мы находимся в стрессе, поддаемся давлению, Стремясь найти идеальный подарок, мы находимся в состоянии стресса и легче поддаемся давлению. Мошенникам это тоже известно, и они специально планируют атаки, рассчитывая на предпраздничный ажиотаж



Так что, делая покупки в Интернете в этом году, сделайте глубокий вдох, прежде чем погрузиться в процесс. Перепроверяйте неправдоподобно выгодные специальные предложения — они могут оказаться ловушкой мошенников.

