Представлен компактный корпус Raijintek Pan Slim

8 января 2021, 11:42

Компания Raijintek готовит к выпуску уникальный компьютерный корпус под названием Pan Slim: это решение позволит создавать системы с нестандартным набором характеристик.

Как можно видеть на иллюстрациях, новинка имеет горизонтальное исполнение. Корпус покоится на четырёх небольших ножках, а по периметру предусмотрена перфорация, способствующая циркуляции воздуха.



Решение рассчитано на материнские платы формата Mini-ITX. При этом допускается применение крупных видеокарт — длиной до 340 мм. Посадочные места для накопителей выполнены по схеме 2 × 3,5 дюйма и 4 × 2,5 дюйма.



Известно, что Pan Slim позволит разворачивать жидкостное охлаждение с радиаторами формата до 240 мм. На фронтальную панель выведены два порта USB Type-A и симметричный разъём USB Type-C.