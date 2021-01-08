Представлен компактный корпус Raijintek Pan Slim

Компания Raijintek готовит к выпуску уникальный компьютерный корпус под названием Pan Slim: это решение позволит создавать системы с нестандартным набором характеристик.
Как можно видеть на иллюстрациях, новинка имеет горизонтальное исполнение. Корпус покоится на четырёх небольших ножках, а по периметру предусмотрена перфорация, способствующая циркуляции воздуха.
Решение рассчитано на материнские платы формата Mini-ITX. При этом допускается применение крупных видеокарт — длиной до 340 мм. Посадочные места для накопителей выполнены по схеме 2 × 3,5 дюйма и 4 × 2,5 дюйма.
Известно, что Pan Slim позволит разворачивать жидкостное охлаждение с радиаторами формата до 240 мм. На фронтальную панель выведены два порта USB Type-A и симметричный разъём USB Type-C.
Таким образом, новинка может стать базой для оригинальной игровой станции с высокопроизводительной графической подсистемой. Решение выйдет в трёх цветовых исполнениях, но цена пока не раскрывается.
(C) 3dNews