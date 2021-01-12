12 января 2021, 14:15

TCL показала 17-дюймовый планшет, который разворачивается как свиток

TCL уже демонстрировала различные раздвижные устройства, но теперь ясно, что одно из них может оказаться особенно амбициозным.

Компания представила концептуальный планшет, построенный на основе 17-дюймового напечатанного дисплея OLED, при создании которого она черпала вдохновение в древних свитках.

Чтобы развернуть экран, пользователю необходимо раздвинуть аппарат, словно свиток. Хотя показанные изображения явно не отражают то, что мы можем получить в финальном продукте, TCL предлагает использовать такие решения для вывода подробных карт в походах и других ситуациях, когда пригодятся большие экраны размером с ноутбук, которые для хранения требуют минимум места.

Сама панель предлагает «100-процентную цветовую гамму» и может использоваться в других устройствах вроде небольших телевизоров, складных устройств и коммерческих дисплеев.

Другое дело, когда мы увидим в реальности подобный планшет. Хотя TCL ясно дала понять, что подобные ролики — это скорее вопрос «когда», а не «если», компания не назвала даже примерных сроков или иных деталей. Скорее по этому концепту можно судить, в каком направлении развиваются идеи TCL, а не думать о нём как о продукте, даже если такой планшет действительно в будущем выйдет на рынок.

(C) 3dnews
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