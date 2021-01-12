TCL показала 17-дюймовый планшет, который разворачивается как свиток

12 января 2021, 14:15

TCL уже демонстрировала различные раздвижные устройства, но теперь ясно, что одно из них может оказаться особенно амбициозным.

Компания представила концептуальный планшет, построенный на основе 17-дюймового напечатанного дисплея OLED, при создании которого она черпала вдохновение в древних свитках.