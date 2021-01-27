Доходы Microsoft взлетели по всем направлениям, но больше других дали облака

27 января 2021, 13:15

Сегодня Microsoft поделилась финансовым отчётом за второй финансовый квартал 2021 года, который закончился 31 декабря прошлого 2020 года. Компания смогла увеличить продажи устройств Surface, игр и консолей Xbox, а также облачных сервисов. Об этом передаёт портал The Verge.

Ранее мы сообщали о том, что после запуска Xbox Series X и Series S доход компании на игровом направлении возрос более, чем на 50%. Теперь пришло время рассмотреть другие статьи в этом отчёте. Помимо собственных технических продуктов, доход Microsoft приносят также в целом продажи на рынке ПК. За 2020 год было продано более 300 миллионов устройств — на этом сказался перевод многих сотрудников на удалённую работу из-за пандемии COVID-19. Выручка Microsoft от продаж систем Windows и прочего программного обеспечения в потребительских компьютерах выросла на 24 %. А вот продажи компьютеров с редакцией систем Windows 10 Pro, которые обычно используют в коммерческом секторе, выросли лишь на 1 %, притом в большей степени из-за обновления старых систем с Windows 7.



Касательно Surface, после презентации новых компьютеров Surface Pro X и Surface Laptop Go компания смогла увеличить выручку данного подразделения на 3 %, благодаря чему впервые данное подразделение достигло выручки около $2 млрд.



Облачные сервисы оказали большое влияние на доходы компании. На фоне перевода на удалённую работу и обучение у людей стал особо востребован офисный софт. Выручка как с коммерческих, так и с потребительских продуктов Microsoft Office, выросла на 21 %, а число пользователей Microsoft 365 подскочило на 28 % и достигло 47,5 млн. Серверные продукты Microsoft принесли на 26 % больше денег, чем кварталом ранее. Сама выручка сервиса облачных вычислений Azure тоже выросла — на 50 %.



Как отмечает генеральный директор Microsoft, происходящее на рынке высоких технологий в последний год является началом второй волны цифровой трансформации.

(С) 3dnews