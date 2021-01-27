27 января 2021, 13:15

Доходы Microsoft взлетели по всем направлениям, но больше других дали облака

Сегодня Microsoft поделилась финансовым отчётом за второй финансовый квартал 2021 года, который закончился 31 декабря прошлого 2020 года. Компания смогла увеличить продажи устройств Surface, игр и консолей Xbox, а также облачных сервисов. Об этом передаёт портал The Verge.

Ранее мы сообщали о том, что после запуска Xbox Series X и Series S доход компании на игровом направлении возрос более, чем на 50%. Теперь пришло время рассмотреть другие статьи в этом отчёте. Помимо собственных технических продуктов, доход Microsoft приносят также в целом продажи на рынке ПК. За 2020 год было продано более 300 миллионов устройств — на этом сказался перевод многих сотрудников на удалённую работу из-за пандемии COVID-19. Выручка Microsoft от продаж систем Windows и прочего программного обеспечения в потребительских компьютерах выросла на 24 %. А вот продажи компьютеров с редакцией систем Windows 10 Pro, которые обычно используют в коммерческом секторе, выросли лишь на 1 %, притом в большей степени из-за обновления старых систем с Windows 7.

Касательно Surface, после презентации новых компьютеров Surface Pro X и Surface Laptop Go компания смогла увеличить выручку данного подразделения на 3 %, благодаря чему впервые данное подразделение достигло выручки около $2 млрд.

Облачные сервисы оказали большое влияние на доходы компании. На фоне перевода на удалённую работу и обучение у людей стал особо востребован офисный софт. Выручка как с коммерческих, так и с потребительских продуктов Microsoft Office, выросла на 21 %, а число пользователей Microsoft 365 подскочило на 28 % и достигло 47,5 млн. Серверные продукты Microsoft принесли на 26 % больше денег, чем кварталом ранее. Сама выручка сервиса облачных вычислений Azure тоже выросла — на 50 %.

Как отмечает генеральный директор Microsoft, происходящее на рынке высоких технологий в последний год является началом второй волны цифровой трансформации.

(С) 3dnews


Оцените новость:
  • 0 оценок