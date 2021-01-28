Razer - популярный бренд для геймеров

28 января 2021, 12:15

Бренд Razer получил множество наград на выставке CES 2021, включая официальную награду «People’s Choice Award» второй год подряд и пятый раз в целом, после номинации в категории «Лучший игровой продукт».

Высокий спрос на постоянно растущее портфолио инновационного игрового оборудования компании был также признан технологическим подразделением NPD Group «Лучшим ростом доли рынка в Северной Америке» для игровых аксессуаров.



Помимо укрепления своего положения в качестве ведущего производителя игровой периферии в 2020 году, с помощью своих основных продуктов Razer расширилась в новых категориях, таких как игровые кресла, корпуса для ПК, продукты для жизни и совершенно новая линейка продуктов для повышения производительности. На выставке CES 2021 Razer продолжила демонстрировать свои передовые инновации, представив следующие продукты и концепции:



Razer Blade 15, лучший игровой ноутбук со сверхбыстрым дисплеем и частотой обновления 360 Гц, графическими процессорами для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX 30-й серии, а также улучшенными хранилищами и памятью, до 1ТБ NVMe SSD и 32ГБ оперативной памяти DDR4 для удовлетворения потребностей самых требовательных геймеров и создателей контента.

Razer Blade Pro 17, идеальная замена настольному компьютеру - предлагает надежные возможности подключения, массивный 17,3-дюймовый дисплей с частотой обновления до 360 Гц и графические процессоры для ноутбуков нового поколения NVIDIA® GeForce RTX 30-й серии.

Project Hazel, проект самой «умной» маски в мире разработан для более здорового будущего. Она оснащена респираторной защитой медицинского уровня N95, предлагая отличные удобные функции, такие как прозрачная передняя панель, позволяющая видеть рот человека в маске, технология Razer VoiceAmp для усиления голоса, зарядный чехол с УФ-светом внутри для стерилизации маски, и Razer Chroma RGB, чтобы пользователи могли персонализировать свои маски.

Project Brooklyn, новое поколение игровых кресел для погружения в игру - с 60-дюймовым дисплеем, иммерсивной тактической обратной связью и полностью модульными подлокотниками 4D, которые превращаются в регулируемый стол для периферийных устройств.



