FAA запрашивает информацию об исследованиях шума самолетов

28 января 2021, 15:15

FAA запрашивает комментарии по ряду исследовательских проектов по шуму, предпринятых агентством, и опубликовало результаты одного из таких исследований, «Исследование окружающей среды в районе», которое выявило повышенный уровень раздражения от шума самолетов.

Эти проекты могут быть использованы для формирования будущей политики в отношении шума, такой как пересмотренное использование среднего уровня шума днем и ночью, но агентство заявило, что не будет делать никаких определений, пока не рассмотрит мнения общественности и заинтересованных сторон и не завершит любые дополнительные необходимые исследования.

Это исследование было проведено после того, как FAA признало, что авиационный шум является основной проблемой для людей живущих и работающих в зоне цивильных аэропортов. «…Стремясь устранить экологические ограничения роста авиации за счет обеспечения более тихих, чистых и эффективных воздушных перевозок, FAA тесно сотрудничало с рядом заинтересованных сторон из отрасли, академических кругов и правительств, чтобы составить комплексный портфель исследовательской деятельности…», - говорится в сообщении агентства.

Тем не менее, FAA подчеркнуло, что авиационный шум - это комплексное явление, и поэтому ни один набор выводов или точек зрения не может полностью определять решения. В широком смысле исследование исследует три основные темы: воздействие на отдельных людей и сообщества; моделирование шума, метрики и данные об окружающей среде; а также сокращение, уменьшение и смягчение последствий. Исследования воздействия на отдельных лиц и сообщества включают в себя, среди прочего, усилия по изучению нарушения сна, вмешательства в обучение детей и воздействия на сердечно - сосудистую систему.