Android 12 позволит пользователям перекрашивать интерфейс совместимых приложений

29 января 2021, 14:15

С момента выхода Android 10 у пользователей устройств на базе этой ОС есть возможность использования общесистемного тёмного режима.

Теперь же стало известно, что в Android 12, запуск которой должен состояться в этом году, появится больше возможностей для кастомизации интерфейса приложений благодаря гибкой системе стилей оформления.

Источник говорит о том, что в настоящее время Google работает над созданием собственной системы стилей, которая позволит пользователям выбирать основной и акцентный цвета для оформления интерфейса поддерживаемых приложений. Цвет, который выбран в качестве основного, также будет влиять на оттенок фона для уведомлений и области быстрых настроек.



Отмечается, что возможность изменения цвета интерфейса приложений будет присутствовать только в поддерживаемых продуктах, разработчики которых внесут соответствующие изменения в своё ПО. Что касается доступных для использования цветов, то их ассортимент будет зависеть от производителей конкретных устройств. Поскольку функция реализуется на уровне программной платформы, пользователи не смогут загружать собственные цвета для кастомизации интерфейса приложений.



Важно понимать, что на данный момент платформа Android 12 и система стилей оформления находятся на этапе разработки. Это означает, что к моменту запуска ОС в массы разработчики могут существенно изменить работу системы стилей оформления или же вовсе отказаться от её использования.

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