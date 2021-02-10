Представлена мышь EVGA X20 для любителей игр с тремя способами подключения к ПК

10 февраля 2021, 11:15

Компания EVGA анонсировала компьютерную мышь X20, спроектированную специально для требовательных любителей игр: новинка может обмениваться данными с компьютером тремя различными способами.

В частности, может быть задействовано беспроводное подключение в частотном диапазоне 2,4 ГГц через небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB. Кроме того, поддерживается беспроводная связь Bluetooth. Наконец, можно применить проводное подключение через разъём USB: в этом случае будет обеспечена подзарядка аккумуляторной батареи.



"Сердце" манипулятора — датчик PIXART 3335, обеспечивающий разрешающую способность до 16 000 DPI (точек на дюйм). Ускорение может достигать 40g.



В общей сложности доступны 10 кнопок. Основные переключатели Omron рассчитаны на 60 млн срабатываний.

В области большого пальца предусмотрена специальная кнопка, которая позволяет мгновенно понизить величину DPI: это пригодится в режиме снайпера в шутерах от первого лица.

(С) 3dnews