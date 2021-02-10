Qualcomm представила 5G-модем нового поколения Snapdragon X65

10 февраля 2021, 12:15

Qualcomm анонсировала новейший модем 5G — Snapdragon X65. Он станет преемником прошлогоднего Snapdragon X60, который только начал появляться в реальных устройствах в качестве составной части однокристальной системы Snapdragon 888.

Qualcomm обещает, что новый модем будет намного быстрее, и обеспечит скорости до 10 Гбит/с как в автономных, так и неавтономных сетях 5G (при условии поддержки оператором).

Пройдёт какое-то заметное время, прежде чем модем X65 появится в конечных устройствах. Если судить по прежней практике, он, скорее всего, не появится до запуска следующей флагманской однокристальной системы Snapdragon — предположительно, этот чип будет объявлен в декабре, а устройства на нём появятся в следующем году. Впрочем, есть вероятность увидеть X65 раньше в новых iPhone.



Максимальная скорость скачивания у новинки достигла психологической отметки в 10 Гбит/с против 7,5 Гбит/с у прошлогодней модели. Это самая яркая характеристика, даже если такая заявленная скорость в значительной степени бессмысленна, поскольку практически ни одна сеть 5G ещё не может обеспечить такую ​​пропускную способность. Но это означает, что сотовой связи нового поколения есть куда развиваться.



Будущие улучшения 5G заложены и в других новшествах X65: прежде всего, модем стал первым совместимым с недавно утверждёнными спецификациями 3GPP Release 16. Фактически, речь идёт о новом шаге в развитии 5G, который призван улучшить такие показатели, как массовое подключение MIMO, энергопотребление, позиционирование через 5G и многое другое. Версия Release 16 также призвана помочь в развёртывании 5G помимо потребительского сектора также в промышленности и на предприятиях благодаря лучшей поддержке нелицензированного спектра и непубличных сетей.



В связи с этим Qualcomm заявила, что архитектура модемной системы X65 может обновляться, что позволяет компании со временем добавлять новые возможности, по мере развёртывания 3GPP Release 16. Программные обновления такого рода позволят будущим смартфонам и другим устройствам дольше оставаться актуальными.



Наряду с новой модемной системой Qualcomm также представила антенну Qualcomm QTM 545 mmWave — это уже 4-е поколение антенн миллиметрового диапазона компании. Её размер остался прежним, но мощность возросла, а также была добавлена поддержка полного диапазона глобальных частот mmWave.

Наконец, Qualcomm представила технологию настройки антенны на основе ИИ: по словам производителя, она позволяет значительно повысить производительность благодаря технологиям машинного обучения. Например, Qualcomm заявила, что новая система на 30 % точнее определяет, как человек держит телефон в руке, что позволяет оптимизировать подключение; также технология увеличивает время автономной работы за счёт более эффективной работы соединения.Ожидается, что Snapdragon X65 появится в продаже в конце 2021 года.

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