OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры

22 февраля 2021, 16:45

Китайская компания OPPO предложила очередное любопытное решение для камер смартфонов.

Описание изобретения обнародовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Речь идёт об аппарате в классическом моноблочном корпусе. Как можно видеть на иллюстрациях, предполагается применение безрамочного дисплея, загибающегося на боковые части корпуса.



Сзади расположится многомодульная камера, заключённая в область кольцеобразной формы, которую предлагается разделить на две зоны. Во внешнем кольце разместятся оптические компоненты с датчиками изображений (в данном случае три штуки) и вспышка.



Что касается центральной части, то здесь, по задумке OPPO, будет установлен небольшой вспомогательный дисплей. Он сможет демонстрировать время, дату, какие-либо уведомления и пр.

Для камеры с такой конструкцией предлагается альтернативное исполнение — в виде блока квадратной формы с закруглёнными углами. При этом встроенный экран по-прежнему будет иметь круглую форму.У смартфона не просматривается фронтальная камера — возможно, она спрячется за дисплеем. Среди прочего упомянут порт USB Type-C.

(С) 3dnews