Киевстар уменьшает стоимость контрактных тарифов при покупке смартфона

16 марта 2021, 11:45

Абоненты Киевстар, покупая 4G-смартфоны, могут получить скидку 33% на контрактные тарифные планы на 10 месяцев.

В зависимости от выбранного тарифа экономия на услугах связи от 750 до 4000 гривен.

«Больше 1 млн наших клиентов уже выбрали контрактные тарифы, ведь это отличный способ сэкономить. Мы предлагаем им выгодные семейные тарифы и даем больше услуг в пакете за меньшие деньги, по сравнению с предоплатой. А сейчас, если вы покупаете себе или близким новый смартфон, то получите еще и значительную скидку», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Чтобы воспользоваться акцией, абонентам нужно сделать несколько шагов:

• приобрести любой 4G-смартфон в фирменном магазине оператора или на shop.kyivstar.ua;

• перейти на контрактное обслуживание и подключить один из акционных контрактных тарифов «Smart»;

• оплатить услуги в тарифе на следующие 10 месяцев уже со скидкой.

Стоимость пакета услуг в этом случае будет меньше на треть. Например, «Smart +» будет стоить всего 150 гривен/месяц при обычной цене 225 грн/месяц. Такие скидки при покупке смартфона могут получить все абоненты Киевстар, даже если они уже пользуются одним из акционных тарифов.

Среди преимуществ контрактной формы обслуживания: выгодный пакет услуг с безлимитным мобильным интернетом на месяц; возможность пользоваться всеми услугами в текущем месяце, а оплачивать их в следующем, или оплачивать частями. У контрактных абонентов выше уровень защиты SIM-карты и номера телефона, что особенно важно, когда номер используется для онлайн-банкинга.