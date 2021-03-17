Промокод Золотой Кубок

Программа лояльности в национальной лотерее Украины - это способ привлечения и поддержки пользователей. В казино Золотой Кубок бонусы получают как активные гемблеры, так и новички. На официальном сайте и мобильном приложении регулярно проходят различные праздничные турниры и розыгрыши. В некоторых из них получить подарок можно очень легко.
Бонусы и прокомоды Золотой Кубок
Помимо приветственного бонуса за регистрацию, который представляет собой кэшбек из пяти первых пополнений депозита, игроков ожидают еженедельный бонусы. Награда вручается в виде реальных денег и бездепозитного бонуса.
Розыгрыши проходят по субботам и воскресеньям. Правила просты: нужно сделать больше 50 ставок размером не менее 36 грн каждая. Все участники борются за 10 призов:
- 125 000 грн на руки без отыгрыша;
- 35 000 грн на бонусный счет (4 приза);
- 20 000 грн (5 призов).
После регистрации можно за десять уровней повысить свой статус новичка от «исследователя» до «VIP бриллиантовый». Главное условие — регулярная игра в казино Золотой Кубок с определенным количеством ставок в течение 15 дней.
VIP игроки с каждым повышением получают все больше преимуществ, включая бонусы на депозит, кэшбек на проигрыши, приоритетные выплаты и бездепозитное вознаграждение. В таблице, опубликованной на официальном портале, можно найти всю подробную информацию.
Промокоды Gold Cup
Актуальные промокоды Золотой Кубок можно получить в соответствии с условиями той или иной акции (следите за новостями). Промокоды помогают получить:
- бесплатные вращения в определенных игровых автоматах;
- бонусы при пополнении депозита;
- бездепозитные начисления на счет.
Каждый актуальный Gold Cup промокод 2021 публикуется на официальном портале. Пользователи мобильной версии казино тоже своевременно получат уведомления о текущих спецпредложениях.
Необходимо кликнуть на аватар или кнопку «Профиль», чтобы активировать промокод. В личном кабине проверить раздел «Бонусы» с тремя вкладками «Активные», «Доступные» и «Неиспользованные». Бонусный код можно указать в разделе «Доступные».
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