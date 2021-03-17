Промокод Золотой Кубок

17 марта 2021, 16:42

Программа лояльности в национальной лотерее Украины - это способ привлечения и поддержки пользователей. В казино Золотой Кубок бонусы получают как активные гемблеры, так и новички. На официальном сайте и мобильном приложении регулярно проходят различные праздничные турниры и розыгрыши. В некоторых из них получить подарок можно очень легко.

Бонусы и прокомоды Золотой Кубок

Помимо приветственного бонуса за регистрацию, который представляет собой кэшбек из пяти первых пополнений депозита, игроков ожидают еженедельный бонусы. Награда вручается в виде реальных денег и бездепозитного бонуса.

Розыгрыши проходят по субботам и воскресеньям. Правила просты: нужно сделать больше 50 ставок размером не менее 36 грн каждая. Все участники борются за 10 призов:

- 125 000 грн на руки без отыгрыша;

- 35 000 грн на бонусный счет (4 приза);

- 20 000 грн (5 призов).

После регистрации можно за десять уровней повысить свой статус новичка от «исследователя» до «VIP бриллиантовый». Главное условие — регулярная игра в казино Золотой Кубок с определенным количеством ставок в течение 15 дней.

VIP игроки с каждым повышением получают все больше преимуществ, включая бонусы на депозит, кэшбек на проигрыши, приоритетные выплаты и бездепозитное вознаграждение. В таблице, опубликованной на официальном портале, можно найти всю подробную информацию.

Промокоды Gold Cup

Актуальные промокоды Золотой Кубок можно получить в соответствии с условиями той или иной акции (следите за новостями). Промокоды помогают получить:

- бесплатные вращения в определенных игровых автоматах;

- бонусы при пополнении депозита;

- бездепозитные начисления на счет.

Каждый актуальный Gold Cup промокод 2021 публикуется на официальном портале. Пользователи мобильной версии казино тоже своевременно получат уведомления о текущих спецпредложениях.

Необходимо кликнуть на аватар или кнопку «Профиль», чтобы активировать промокод. В личном кабине проверить раздел «Бонусы» с тремя вкладками «Активные», «Доступные» и «Неиспользованные». Бонусный код можно указать в разделе «Доступные».

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