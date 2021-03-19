Компания Lenovo рассказала про устройства, которые меняют рынок

19 марта 2021, 17:19

Компания Lenovo более 30 лет внедряет инновации и помогает людям работать, учиться и отдыхать комфортно где угодно, даже в космосе.

24 февраля во время онлайн-мероприятия Reshape Your Reality ведущие специалисты украинского офиса рассказали об устройствах и брендах, которые не только упрощают жизнь пользователей, а и меняют технологии на глобальном уровне.

Современный бизнес требует инновационных решений, которые помогают эффективно работать в условиях “новой реальности” и расширяют привычные границы использования ПК. Компания Lenovo понимает эти потребности и предлагает пользователям решения, сосредоточенные на технологиях будущего. Одно из них — первый в мире ноутбук с экраном, который сгибается, ThinkPad X1 Fold. Его инновационный форм-фактор моментально вызывает WOW-эффект. Устройство — революция в создании ноутбуков — весит меньше 1 кг и помещается даже в карман пальто.

13,3-дюймовый экран, который складывается вдвое, не единственное преимущество ThinkPad X1 Fold. OLED-матрица с разрешением 2К (2048×1536 пикселей), яркость до 300 нит и контрастность 5000:1 обеспечивают четкую реалистичную картинку для большинства типичных сценариев использования. Необходимо работать, но нет возможности постоянно заряжать устройство? X1 Fold работает до 10,6 часов в режиме просмотра видео, а технология Rapid Charge позволяет зарядить ноутбук до 80% за 60 минут.

ThinkPad X1 Fold от Lenovo – полноценная замена классического ноутбука, если пользователь все время в движении и имеет мало времени для офисной работы. Устройство легкое, портативное, мультифункциональное и поддерживает полноразмерные возможности. Его корпус выполнен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна с кожаным покрытием. Новинка унаследовала традиционные для линейки ThinkPad преимущества: защиту данных, надежность и долговечность. Это подтверждают стресс-тесты и циклы многократного сгибания экрана. Устройство, созданное, чтобы всегда быть на связи и оставаться производительным, работает на базе процессоров Intel Core с технологией Intel Hybrid и получило операционную систему Windows 10. Нужно подготовить презентацию? Встроенная подставка надежно удерживает ноутбук на рабочем столе и позволит подключить дополнительную bluetooth-клавиатуру. В портретном режиме гаджет становится 13-дюймовым планшетом, на котором удобно делать эскизы или рисовать графики со стилусом Active Pen. Дисплей можно разложить и использовать как планшет или согнуть как "книгу". И стилус, и bluetooth-клавиатура, которые расширяют возможности устройства, входят в комплект.

На мероприятии рассказали и о других инновационных устройствах, которые помогают пользователям работать максимально комфортно и эффективно. Среди них самый легкий ноутбук в линейке ThinkPad — X1 Nano, вес которого всего 907 г. Ноутбук не уступает в продуктивности другим бизнес-моделям линейки, работает на базе новейшей платформы Intel Evo, которая обеспечивает быстрый отклик, автономную работу и впечатляющую яркость изображения. К тому же X1 Nano — первое устройство бренда ThinkPad, которое поддерживает связь 5G, что позволяет его владельцу быть более мобильным и иметь доступ к сети где угодно.

ThinkPad X1 Titanium YOGA — ноутбук, который открывается на 360°. Переосмысление форм-факторов, необходимых для продуктивной работы, вдохновило инженеров Lenovo на устройство с экраном, который оборачивается, в линейке ThinkPad. 13,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2К (2048×1536 пикселей) поддерживает стилус — пользователи смогут работать и записывать свои мысли в любом месте, где их “посетила” муза. Корпус устройства выполнен из тонкого титанового покрытия, которое не только обеспечивает надежность, но и защищает устройство от следов от пальцев.

Невозможно говорить о линейке ThinkPad, не упомянув о легендарном бизнес-ноутбуке X1 Carbon 9-го поколения. Устройство удачно объединяет бескомпромиссную продуктивность и лаконичный дизайн. X1 Carbon 9-го поколения продуман до наименьших деталей для максимальной эффективности и комфорта. Работа требует мобильности, терпения и концентрации? Все это возможно благодаря увеличенному тачпаду, более узким рамкам, уменьшенному влиянию вредного синего излучения экрана на глаза, поддержке eSIM, 4G, 5G, улучшенной автономности и оперативной памяти до 32 ГБ.

Премиальный пользовательский опыт доступен с ThinkPad X1 YOGA 6-го поколения. Утонченный дизайн устройства в светло-сером цвете (Storm Grey) и с клавиатурой в тон корпуса подчеркнет элегантный стиль владельца. Устройство раскрывается на 360 градусов — его можно использовать в максимально удобном положении: как обычный ноутбук, а также в режимах “планшет”, “стенд” и “тент”. Новое поколение устройств получило еще более продуктивные процессоры Intel Core11-го поколения, которые обеспечивают стабильную работу даже при максимальных нагрузках.

Комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине: “Работа в условиях “новой нормы” — вызов не только для каждого из нас, но и для техники, которую мы привыкли выбирать для бизнеса. Надежность, бескомпромиссная защита данных, мобильность и автономность — преимущества, которые неизменно получают пользователи линейки ThinkPad уже более 28 лет. Но мы всегда стараемся быть на шаг впереди. Инженеры компании думают не только о потребности покупателей иметь продуктивное и надежное устройство — мы создаем технологии, которые будут максимально соответствовать новым сценариям использования, менять рынок ПК и формировать новые прорывные тенденции”.Еще с 2012 года, когда компания Lenovo презентовала первое в мире устройство с экраном, который оборачивается, линейка YOGA ассоциируется с инновациями и стилем. Ноутбуки YOGA — это комфортная работа, продуктивность и автономность, а также умение выделяться и возможность первыми тестировать ведущие технологии.

Инженеры Lenovo активно работают с деталями, которые делают бренд YOGA уникальным. Утонченные металлические шасси, стеклянные рабочие поверхности и тачпады, закругленные рамки экрана, тканевый или кожаный корпус, яркие цвета в дизайне устройств привлекают внимание и подчеркивают индивидуальность владельца. Привлекательный внешний вид — не единственное преимущество бренда YOGA: эти ноутбуки объединяют ведущие инновации для пользователей с продуктивностью, автономностью, легкостью и компактностью.

Конечно, главная ассоциация с брендом YOGA — возможность открывать устройство на 360° и пользоваться преимуществами сенсорного экрана. Это позволяет не думать куда и как поставить устройство, а полностью сосредоточиться на задачах. Четыре режима устройства дают огромное количество вариантов для работы, отдыха и развлечений, а возможности ноутбука ограничиваются только фантазией владельца. С 2019 года в линейке YOGA появились ноутбуки, которые в традиционном форм-факторе объединили премиальные материалы корпуса, внимание к деталям и инновации. В ближайшее время в Украине презентуют обновленные модели этих устройств — YOGA Slim 9.

Компания Lenovo предлагает разные форматы гарантийного обслуживания и возможности расширить и продолжить гарантию, что значительно уменьшает затраты на ремонт и обслуживание устройств. Базовый срок гарантийного сервисного обслуживания на устройства длится от одного до трех лет, в зависимости от линейки, а продлить ее можно на срок до 5 лет. Кроме этого, пользователь может выбирать самый удобный способ гарантийного обслуживания: например, Lenovo Premier Support обеспечивает клиента самым высоким уровнем поддержки, быстрым ремонтом любых неисправностей. Пользователю не обязательно самостоятельно ехать в сервисный центр, ведь специалисты заберут устройство там, где удобно клиенту, либо устранят проблемы на месте.

Когда-нибудь случайно разливали кофе на клавиатуру? Обычно такие случаи не являются гарантийными у производителей техники. Защита от случайных повреждений (Accidental Damage Protection, ADP) расширяет рамки базовой гарантии и поддерживает больший перечень неисправностей: попадание жидкости, удары, повреждение дисплея и даже резкие скачки напряжения в сети. Дополнительная гарантия на аккумуляторную батарею на 2 или 3 года позволит пользователю оставаться постоянно максимально мобильными и не переживать, что внезапно закончится заряд батареи.

В “новой реальности” гибридная работа стала нормой, поэтому множество важных файлов и конфиденциальной информации часто хранится на ноутбуках, а не только в облачных сервисах. Компания Lenovo поддерживает защиту безопасности информации пользователей и предлагает оставлять жесткий диск у себя, если устройство требует ремонта (услуга Keep your drive). Таким образом пользователи могут не переживать о безопасности персональных данных, так как жесткий диск остается у них.

Lenovo Premier Support — комплексное решение для пользователей. Таким образом клиенты Lenovo Premier Support получают прямой контакт с персональным сертифицированным техническим специалистом и могут обратиться за советом в любой момент. В случае возникновения неисправностей, специалисты быстро реагируют, чтобы провести ремонт ноутбука там, где удобно пользователю. Также клиенты Lenovo Premier Support и их устройства имеют приоритет в поставках деталей и комплектующих.



Во время онлайн-мероприятия выступил Святослав Ханенко — главный биохакер Украины и сооснователь одной из первых в мире клиник по биохакингу SQLAB. Биохакинг — широкое понятие, которое предусматривает управление здоровьем, его изучение и работу над улучшением самочувствия. Последователи биохакинга — это проактивные люди, готовые брать ответственность за свое здоровье и качество жизни. Спикер акцентировал внимание, что правильное отслеживание маркеров в организме помогает достичь оптимального восстановления, пиковой продуктивности, желанных целей и самореализации в бизнесе.

“Современная жизнь требует быстрой реакции и постоянной вовлеченности. В эпоху удаленной работы люди забывают отдыхать и отвлекаться от бизнес-задач, что влияет на их состояние, здоровье и настроение. Но правильное питание, система тренировок, терапия и другие инструменты биохакинга позволяют быстро настроиться на работу и оставаться продуктивными максимально долго”, — комментирует Святослав Ханенко.



Lenovo ThinkPad X1 Fold доступен в Украине по цене от 124 631 грн.