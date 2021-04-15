Электросамокаты AirBike сертифицировано

15 апреля 2021, 7:01

Качество электросамокатов AirBike подтверждено.



Для того чтобы получить декларацию о соответствии нужно пройти тщательную проверку и документирование всех качественных характеристик.

Покупая сертифицированную продукцию можно быть уверенным в качестве и надежности товара.Декларация о соответствии - документально оформленное в установленном порядке заявление производителя, где дается гарантия соответствия продукции требованиям, установленным законодательством.Электросамокаты AirBike соответствуют требованиям: ДСТУ EN 60335-1: 2015, ДСТУ EN 61000-3-2-: 2016, ДСТУ EN 61000-3-3: 2017, ДСТУ EN 55014-1: 2016, ДСТУ EN 55014-2: 2015, ДСТУ EN 505 881: 2014, EN ISO 12100: 2010, EN 12184-1: 2014