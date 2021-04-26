Lenovo показала новый ThinkPad X1 в титановом корпусе и с поддержкой 5G

26 апреля 2021, 9:30

Сегодня Lenovo показала флагманский ноутбук-трансоформер ThinkPad X1 Titanium. Как понятно из названия, устройство получило титановый корпус.

Кроме того, компания позаботилась о возможности подключения устройства к сетям 5G.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium будет оснащаться чипами Intel Core i5 или i7 11-го поколения. Также ноутбук имеет сертификацию Intel EVO. Благодаря материалам (титан и углеродное волокно) вес компьютера составляет всего 1,15 кг при толщине 11,5 мм, что делает его самым тонким ноутбуком ThinkPad за всю историю этой торговой марки.



Диагональ дисплея составляет 13,5 дюйма, разрешение — 2К при соотношении сторон 3:2. В комплекте поставляется стилус. В качестве графической подсистемы будет использоваться ускоритель Intel Xe. Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт, а встроенного SSD-накопителя 512 Гбайт. Ёмкость аккумулятора: 44,5 Вт·ч.