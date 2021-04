Сокращения которые должен знать каждый

26 апреля 2021, 17:45

Скорее всего, большинство знает, что означают такие слова, как LOL, ROFL или IMHO, в этой статье мы поговорим о менее известных сокращениях.

FYEO

For your eyes only — это значит, что человек, который добавляет такую пометку в своей переписке, не хочет, чтобы ее или его сообщение стало достоянием общественности. Но стоит помнить о том, что в интернете нет абсолютной приватности: что бы вы ни обсуждали в сети, это всегда может выйти за пределы частной переписки.

PAW

Нет, если вы видите эту аббревиатуру в мессенджере тинейджера, это не значит, что молодой человек говорит с кем-то о приютах для котов и собак. PAW — сокращенная версия parents are watching (родители рядом). Поэтому если вы замечаете, что ваш тинейджер использует этот акроним, стоит понаблюдать за ним пристальнее.

Snatched

С помощью этого сленгового выражения можно сказать, что человек хорошо выглядит. Это то же самое, что on fleek, или perfect, или on point или fashionable.

Girl your outfit is snatched. (Девушка, ваш наряд прекрасен.)

OMG the music is on fleek. (Эта музыка прекрасна.)

Have you seen anything so fleek in your life? (Вы когда-нибудь видели нечто настолько потрясающее?)

NSFW

NSFW (not safe for work) — это предупреждение о чем-то, что не предназначено для работы, часто используемое на таких сайтах, как Reddit. Довольно старый интернет-акроним, который до сих пор в ходу. Здесь все понятно, если вы видите пометку NSFW к какой-нибудь ссылке, не стоит открывать ее на рабочем компьютере.

Swipe right

Технологии проникают в нашу жизнь, а терминология таких сервисов, как Tinder, вливается в нашу повседневную лексику. В дейтинговом приложении Tinder пользователи смотрят фото и читают био других людей, которые не прочь познакомиться, и затем решают, стоит ли пойти на свидание — с помощью жеста свайп вправо, или влево.

В англоязычных странах выражение swipe right (свайп вправо) уже вышло за пределы Тиндера и означает одобрение чего-либо.

These tacos are amazing! I’m glad we swiped right on trying this taco truck. (Эти тако очень вкусные! Рада, что мы подошли к этому киоску, где их готовят.)

Читайте также:Английский вокабуляр для SEO-специалистов: 80+ полезных слов и фраз

Ship

Нет, речь не о корабле, ship — это сокращенное relationship, популярное среди тинейджеров.

AWOL

AWOL означает Absent Without Leave (в самовольной отлучке). Leave — это отгул, разрешение, которое позволяет взять выходной. Выражение пришло из армии.

Two asylum seekers go AWOL every week from UK's first migrant camp. (Два беженца еженедельно уходят в самоволку из лагеря в Великобритании.)

This is not the first time the New York Mets have had a player go AWOL, as Matt Harvey no-showed a few years ago and the team sent security to look for him. (Уже не впервые игрок New York Mets уходит в самоволку. Несколько лет назад Мэтт Харви не появился в расположении команды вовремя и за ним пришлось посылать охрану.)

DOB

DOB (Date of Birth) — это дата рождения. Такое сокращение часто встречается в различных бланках.

SOL

SOL — shit out of luck, то есть крайнее невезение, когда нет никаких шансов.

Then Corona hit, so we were shit out of luck, in terms of shooting videos, for nine months. (Тогда началась пандемия коронавируса, и нам крайне не повезло, пришлось отложить съемку на 9 месяцев.)

IQ

IQ чаще расшифровывается как intelligence quotient, коэффициент или показатель умственных способностей. Но в ироническом ключе это еще и означает ignorance quotient (коэффициент невежества).

CUL

CUL — see you later (увидимся позже).

CWYL

Еще одно похожее сокращение. CWYL — chat with you later (поболтаем позже.)

FOMO

FOMO (fear of missing out) — синдром упущенной выгоды, опасение пропустить что-то интересное, хорошую возможность, которое часто провоцируют соцсети.

The 'fear of missing out' is a big deal in the world of house sales. (Синдром упущенной выгоды — явление весьма распространенное в сфере продажи недвижимости.)

ETA

ETA означает Estimated Time of Arrival (ожидаемое время прибытия). Еще одно выражение, которое перекочевало в повседневный обиход из армейской лексики.

Our ETA is 7 o'clock. (7 часов — это наше время прибытия.)

FYI

FYI (For your information) — к вашему сведению. Эту фразу зачастую произносят с раздражением.

For your information, I was there at 7 AM, I just didn't see you. (К твоему сведению, я был там в 7 утра и тебя там не видел.)

Больше полезной и интересной информации про изучение английского вы можете найти в блоге Grade.ua