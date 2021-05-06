Новый хаб для "умного" дома Aqara Hub M2

6 мая 2021, 15:22

Aqara Hub M2 - это новый центр управления умным домом.



Хаб может быть подключен к сети Wi-Fi или Ethernet и поддерживает взаимодействие и соединение с аксессуарами Aqara Zigbee. Он также имеет функцию ИК-пульта дистанционного управления, с помощью которой можно добавлять и управлять различными ИК-устройствами, также позволяет подключить к себе до 128 устройств по протоколу Zigbee 3.0. В хабе присутствует динамик, который можно использовать в качестве сирены, беспроводного дверного звонка и для пол.

Aqara Hub M2 - это новый центр управления умным домом.



Хаб может быть подключен к сети Wi-Fi или Ethernet и поддерживает взаимодействие и соединение с аксессуарами Aqara Zigbee. Он также имеет функцию ИК-пульта дистанционного управления, с помощью которой можно добавлять и управлять различными ИК-устройствами, также позволяет подключить к себе до 128 устройств по протоколу Zigbee 3.0. В хабе присутствует динамик, который можно использовать в качестве сирены, беспроводного дверного звонка и для получения звуковых уведомлений.



Aqara Hub M2 позволяет более удобно управлять аксессуарами Aqara.



Контроллер для умного дома Aqara Hub M2 позволяет вам настроить автоматическое включение и выключение ваших гаджетов, через приложение Aqara Home.



Через встроенный ИК-контроллер, который располагает радиусом действия 360° в Aqara Hub M2 можно управлять: кондиционерами, телевизорами и проекторами, обогревателями и бойлерами, ТВ боксами и тд.



Через дочерние устройства, подключенные к Aqara Hub M2 освещениям, вытяжными вентиляторами, увлажнителями, вентиляторами и тд.



Поддержка голосовых помощников Контроллером для умного дома Aqara Hub 2 Apple HomeKit можно управлять голосом с помощью Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, Яндекс Алиса Mail.ru Marusya и другие. Теперь вы можете управлять своим домом привычным для вас помощником.



Преимущества Aqara Hub M2:



Zigbee 3.0. Новый протокол Zigbee 3.0 позволяет подключать к одному хабу до 128 устройств, а также делает соединение более быстрым, стабильным и энергоэффективным.



Встроенная двойная антенна Wi-Fi. Гарантирует быстрое беспроводное соединение большого количества датчиков и контроллеров. Устройство оснащено мощной антенной Wi-Fi MIMO 2x2.



Ethernet RJ-45. Новый Хаб имеет разъём RJ-45 для подключения к интернет через проводное соединение. За счёт этого обеспечивается стабильность работы, а также возможность использования хаба без Wi-Fi роутера.



Встроенный порт Micro-USB. Позволяет контроллеру питаться от любого источника 5В/1А. К примеру, от зарядного устройства вашего телефона или же другого гаджета, от настенной розетки USB.



Bluetooth low energy. Хаб поддерживает соединение по протоколу BLE, однако в данный момент времени поддержка устройств BLE еще не реализована. В дальнейшем по этому протоколу можно будет подключать дополнительные аксессуары для управления умным домом.

учения звуковых уведомлений.



Aqara Hub M2 позволяет более удобно управлять аксессуарами Aqara.



Контроллер для умного дома Aqara Hub M2 позволяет вам настроить автоматическое включение и выключение ваших гаджетов, через приложение Aqara Home.



Через встроенный ИК-контроллер, который располагает радиусом действия 360° в Aqara Hub M2 можно управлять: кондиционерами, телевизорами и проекторами, обогревателями и бойлерами, ТВ боксами и тд.





Через дочерние устройства, подключенные к Aqara Hub M2 освещениям, вытяжными вентиляторами, увлажнителями, вентиляторами и тд.



Поддержка голосовых помощников Контроллером для умного дома Aqara Hub 2 Apple HomeKit можно управлять голосом с помощью Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, Яндекс Алиса Mail.ru Marusya и другие. Теперь вы можете управлять своим домом привычным для вас помощником.



Преимущества Aqara Hub M2:



Zigbee 3.0. Новый протокол Zigbee 3.0 позволяет подключать к одному хабу до 128 устройств, а также делает соединение более быстрым, стабильным и энергоэффективным.



Встроенная двойная антенна Wi-Fi. Гарантирует быстрое беспроводное соединение большого количества датчиков и контроллеров. Устройство оснащено мощной антенной Wi-Fi MIMO 2x2.



Ethernet RJ-45. Новый Хаб имеет разъём RJ-45 для подключения к интернет через проводное соединение. За счёт этого обеспечивается стабильность работы, а также возможность использования хаба без Wi-Fi роутера.



Встроенный порт Micro-USB. Позволяет контроллеру питаться от любого источника 5В/1А. К примеру, от зарядного устройства вашего телефона или же другого гаджета, от настенной розетки USB.



Bluetooth low energy. Хаб поддерживает соединение по протоколу BLE, однако в данный момент времени поддержка устройств BLE еще не реализована. В дальнейшем по этому протоколу можно будет подключать дополнительные аксессуары для управления умным домом.