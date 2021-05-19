Подписка на Киевстар ТВ стала доступной для абонентов всех мобильных операторов

19 мая 2021, 12:15

Оплатить доступ к контенту теперь можно с помощью банковской карты, а не только средствами с мобильного счета. Это сделает услугу доступной для абонентов всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Как прокомментировал директор по маркетингу, Киевстар Павел Даниман, «услуга Киевстар ТВ – в тройке лидеров интернет-телевидения Украины благодаря качественному сервису и большому количеству контента. Возможность оплаты за услугу с кредитной карты сделает ее более доступной для абонентов не только Киевстар, но и других операторов и провайдеров». В частности, пользователи могут оформить подписку на 4 пакета, стоимость которых колеблется от 100 до 200 грн.Кроме этого, на платформе появился контент, который можно приобрести без привязки к любому из доступных пакетов по модели EST/TVOD*. Первым таким фильмом стал украинский кинохит «Сумасшедшая свадьба – 3». Digital-премьера ленты на платформе является продолжением успешного проката в кинотеатрах и уже демонстрирует высокие показатели эффективности.«Киевстар ТВ продолжает экспериментировать, к тому же довольно успешно. Нам важно не только сделать сервис максимально user-friendly, но и предоставлять подписчикам эксклюзивные новинки, которые они смогут посмотреть только на нашей платформе. С каждым месяцем их количество будет увеличиваться, поэтому мы искренне верим в успех», – заявил Павел Рыбак, руководитель Киевстар ТВ со стороны «1+1 media».Весной 2021-го на платформе «Киевстар ТВ» появилось еще несколько новинок, которые распространяются по этой же модели – EST/TVOD. В частности, самый масштабный украинско-словацкий сериал «Славяне» – историческая драма о жизни наших предков в VII в. н. э., которая стала рекордсменом телесмотрения на словацком ТВ. К слову, на платформе сериал вышел за неделю до его телевизионной премьеры. «Захар Беркут» – художественный фильм 2019 года режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна о героическом противостоянии украинцев монгольской орде, а также лента «Цена правды» – копродукционной фильм польского режиссера Агнешки Холланд о голодоморе в Украине.Напомним, что Киевстар ТВ – платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ, регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу из пяти различных устройств – со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. По состоянию на начало апреля 2021 года платформа насчитывала 262 телеканала и VOD-библиотеку с 10000 фильмов и сериалов продолжительностью более 50 тыс. часов.