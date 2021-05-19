lifecell запустил новую линейку тарифных планов для бизнеса со скидками от 50%

19 мая 2021, 14:15

lifecell запустил новые тарифные планы для корпоративных клиентов: «Бизнес Старт», «Бизнес Стандарт», «Бизнес Стандарт +», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес Про».

Для абонентов, которые до этого не пользовались услугами lifecell, скидка на стоимость пакетов услуг составляет от 50% стоимости пакетов.



Преимущество новых корпоративных тарифных планов «Бизнес Стандарт +», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес Про» в том, что они содержат дополнительные бизнес-услуги по IP-телефонии и пакет Business Starter услуги Google Workspace (ранее Google G Suite). Эти сервисы пользуются большой популярностью среди бизнес-абонентов оператора.



С услугой IP-телефонии клиенты могут пользоваться качественной и надежной шифрованной связью (SRTP TLS или IPSec), которую нельзя прослушать в интернет сети. Рост популярности этой услуги составил 48% в январе 2021 года, 60% в феврале и 65% в марте, если сравнивать с соответствующими периодами прошлого года.



Пакет Business Starter включен в «Бизнес Стандарт +», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес Про», как наиболее популярный и востребованный клиентами из IT-отрасли, логистическими компаниями, государственными учреждениями и другими организациями. Он предоставляет доступ к базовым сервисам Google, а также позволяет создать электронный адрес компании с использованием ее домена.



Кроме пакетного наполнения услугами мобильной связи, тарифные планы «Бизнес стандарт +», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес Про» содержат еще и минуты на международные направления в 39 стран мира. Среди них такие популярные страны как Австрия, Америка, Беларусь, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Франция и Швеция.



Еще одна особенность — значительно снижена месячная абонплата для новых клиентов. Согласно условиям акции «Акция от -50% для юридических лиц и ФЛП», воспользоваться скидкой могут все юридические лица и ФЛП, которые до 13.04.2021 не пользовались услугами lifecell (в том числе абоненты, которые воспользовались услугой «Перенос номера» (MNP)) и заключили с оператором письменный договор о предоставлении телекоммуникационных услуг. Акция действует до 31 декабря 2021 года (включительно). Подробные условия акции по ссылке.

