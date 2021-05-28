Электромобили на платформе Uber в Украине прошли более 15 миллионов километров

28 мая 2021, 9:45

Два года назад Uber запустил в Киеве сервис Uber Green, состоящий на 100% из электромобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.

Более 520 тысяч людей воспользовались этой услугой хотя бы один раз с момента ее запуска. Самая длинная поездка составила 156 км - из Киева в Умань.

Рост сервиса Uber Green с момента его запуска демонстрирует заинтересованность киевлян зелеными технологиями.



«Будучи крупнейшей мобильной платформой в Европе, мы должны сыграть важную роль в борьбе с изменением климата и поддержке экологического восстановления. Uber объявил, что к 2040 году это будет мобильная платформа с нулевым уровнем выбросов, совершая 100% поездок с нулевым уровнем выбросов на транспортных средствах, общественном транспорте и микротранспорте. Мы пришли к такому решению по многим причинам. Одна из них — это наше видение развития транспортной инфраструктуры в сотнях городов по всему миру, где мы представлены» - прокомментировал Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

Киев — это второй город в Центральной и Восточной Европе после Бухареста, где работает сервис, состоящий на 100% из электромобилей, и один из немногих городов Европы, где Uber предлагает опцию «зеленого» транспорта, как и в Париже, Лондоне, Амстердаме, Лиссабоне, Порту, Цюрихе и Мюнхене. Среднее время ожидания в Киеве составляет всего 7 минут, а средняя стоимость поездки - 117 грн.

Автомобили Uber Green — это преимущественно Nissan Leaf, а также Renault Zoe, Hyundai Ioniq, Tesla S, BMW i3, Chevrolet Volt и Chevrolet Bolt. В начале работы сервиса было зарегистрировано около 200 автомобилей, а на сегодняшний день парк составляет более 1700 электромобилей.



Uber продолжит расширение сети Uber Green по всей Европе, где пассажиры могут заказать автомобиль с более низким уровнем выбросов за небольшую дополнительную плату, с 37 городов сегодня до 60 городов к концу 2021 года, включая Лондон и Барселону. Это будет означать, что к концу 2021 года пользователи смогут выбрать автомобиль с нулевым уровнем выбросов в городах, представляющих 80 процентов нашего европейского бизнеса.