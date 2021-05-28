Интерьерные холодильники BESPOKE от Samsung представили украинским покупателям

28 мая 2021, 11:45

Дизайнерскую инновационную технику можно будет приобрести в сети магазинов Фокстрот уже до конца мая.

Персонализация и кастомизация – именно об этом новая линейка интерьерных холодильников BESPOKE, которую компания Samsung Electronics представила 2021 году.

За минувший год для многих их жилье стало центром жизни, ведь там мы и учились, и работали онлайн и обучались готовить изысканные блюда самостоятельно. В силу этих обстоятельств на первый план вышел вопрос о повышении комфорта своего дома, а также эстетичности его обустройства.

Именно с таким месседжем сформировалась стратегия BESPOKE на 2021 год: бытовая техника должна подстраиваться под нужды своих владельцев и их стиль жизни и быть способной отражать их индивидуальность. Покупатели Фокстрот смогут оценить инновационные интерьерные холодильники BESPOKE уже до конца мая 2021 года.

В чем же их главная фишка? Это модульная система с вариацией цветов, покрытий и сменных панелей, которая предоставляет пользователям широкие возможности. Например, можно создать свой персональный набор модулей для удовлетворения текущих потребностей, а при необходимости его модифицировать или под другой состав семьи, или под новый интерьер или даже просто под настроение.

Кроме эстетичности и безупречной интеграции в интерьер, BESPOKE имеет и другие преимущества. Эта техника создана с использованием передовых инноваций Samsung:

- современная термоизоляционная система SpaceMax позволила увеличить внутренний объем холодильника без изменений внешнего размера - теперь можно закупать сразу много продуктов, чтобы сократить количество походов в магазин.

- технология All-Around Cooling обеспечивает постоянную циркуляцию охлажденного воздуха на каждой полке, за счет чего продукты дольше будут оставаться свежими.

- уникальная металлическая пластина Metal Cooling выступает дополнительным источником холода, благодаря чему поддерживается оптимальная стабильная температура, даже если часто открывать дверцу.

- технология No Frost предотвращает намерзание на внутренних стенках холодильника и ускоряет охлаждение рабочих камер, уменьшает нагрузку на систему охлаждения.

Если подытожить, современные инновационные дизайнерские холодильники с модульной системой могут удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Поэтому если холодильник, то уникальный персональный BESPOKE, который станет ярким отражением вашей индивидуальности и будет меняться вместе с вашими вкусами и потребностями. И, конечно же, на «ура» выполнять свои основные функции.