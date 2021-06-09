Razer и ClearBot создали умного робота-уборщика для очистки океанов от пластика

9 июня 2021, 11:15

Компания Razer, занимающаяся производством устройств для геймеров, объявила о партнёрстве со стартапом ClearBot, который занят разработкой средств для сбора отходов в морских и океанических водах.

Партнёрство будет происходить в рамках 10-летнего плана Razer, в рамках которого компания оказывает поддержку стартапам, занимающимся вопросами окружающей среды.

Компания ClearBot занимается разработкой роботизированных устройств, которые используют возможности ИИ-алгоритмов для выявления разных типов пластиковых отходов в морских водах и их сбора. В рамках партнёрства инженеры и дизайнеры Razer помогли превратить разработку ClearBot в полноценный масштабируемый продукт, готовый к выходу на массовый рынок. Совместными усилиями они усовершенствовали прототип устройства, сделав его работу более эффективной.



В конченом итоге был создан полностью автоматизированный плавающий робот, использующий передовые ИИ-алгоритмы и технологии машинного обучения. Он способен обнаруживать и идентифицировать пластиковый мусор в воде в пределах двух метров от себя. За один рабочий цикл робот может собирать до 250 кг пластикового мусора, функционируя на солнечной энергии. Презентация проекта морского робота-уборщика была приурочена к празднованию Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня.



«Мы очень рады возможности работать со стартапом, нацеленным на сохранение окружающей среды. Уникальный искусственный интеллект ClearBot и передовая технология машинного обучения позволят правительствам стран и организациям во всём мире расширить усилия по очистке океанических вод. Мы призываем другие инновационные стартапы обращаться к Razer для возможного сотрудничества, поскольку мы стремимся сделать мир более безопасным для будущих поколений», — заявила Патриция Лю (Patricia Liu), руководитель отдела кадров Razer.

(С) 3dnews.