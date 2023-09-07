Razer Kitsune улучшит качество игр для PS5 и ПК

7 сентября 2023, 17:45

Razer официально объявила о выпуске Razer Kitsune - первого в истории оптического контроллера для игр с оптическими кнопками, специально разработанного для того, чтобы изменить мир игр.

Razer Kitsune представляет собой отход от традиционных контроллеров, сочетая в себе тактильные ощущения от использования игровых панелей управления с передовыми технологиями оптических переключателей Razer. Этот контроллер был тщательно разработан с учетом требований игроков в соревновательные игры, обеспечивая невероятную точность и превосходный контроль, сохраняя при этом тонкий и портативный форм-фактор для удобства установки и хранения.Заменив традиционные джойстики четырьмя кнопками перемещения, Razer Kitsune открывает новые возможности управления в играх жанра Fighting, уменьшая количество ошибок ввода и позволяя игрокам выполнять сложные движения безупречно.Благодаря низкопрофильным линейным оптическим переключателям Razer, впервые появившимся на отмеченной наградами клавиатуре Razer DeathStalker V2 Pro, Kitsune обеспечивает сверхреактивную реакцию, точность и скорость, необходимые для того, чтобы опережать противников и использовать любую возможность.

Следуя традициям Razer в области эргономики, Kitsune отличается портативностью: тонкий портативный корпус, который легко помещается в рюкзак, и отсоединяемый кабель USB Type C для быстрой настройки и упаковки.



Застежка безопасности кабеля и переключатель турнирной блокировки Kitsune исключают риск случайного отключения и нежелательного ввода данных во время жарких соревнований, обеспечивая игрокам спокойствие, когда каждая секунда на счету.



Благодаря съемной алюминиевой верхней панели и системе Razer Chroma RGB контроллер Kitsune позволяет игрокам не только играть, но и выглядеть на все сто процентов, с возможностью настройки в соответствии со своим уникальным стилем.



Инновационный скачок Razer в сферу полностью кнопочных оптических контроллеров Kitsune представляет собой грандиозный переворот в сфере игрового управления. Благодаря сочетанию точного расположения кнопок с четырехсторонним перемещением, сверхчувствительных линейных оптических переключателей и сверхтонкого портативного форм-фактора, Kitsune является новым титаном в области контроллеров для файтингов для PS5 и ПК.